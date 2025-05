“Tot el que s’ha fet ha estat pur maquillatge i propaganda institucional”

Quin balanç faries d’aquests dos primers anys de mandat?

Aquests dos anys de mandat es resumeixen en: abandonament, inseguretat i censura per part del govern de Jordi Ballart. Fem una valoració molt negativa d’aquests dos anys de mandat de l’alcalde, Jordi Ballart. La ciutat està més bruta, més insegura i amb uns autònoms completament desprotegits, mentre l’Ajuntament continua gastant recursos públics en propaganda ideològica i oblida els problemes reals dels veïns.

Què destacaries positivament d’aquests dos anys?

Sincerament, res. No hi ha hagut avenços reals, ni millores tangibles per als veïns. Tot el que s’ha fet ha estat pur maquillatge, propaganda institucional i postureig ideològic. La ciutat continua pitjor en seguretat, islamització, neteja, manteniment urbà, suport als autònoms i transparència.

Què creus que es podria millorar?

Tot. Des de la gestió dels recursos fins a l’atenció als barris. Cal recuperar el control dels carrers, acabar amb la impunitat de l’ocupació i la delinqüència, donar suport als qui generen ocupació i deixar de malgastar diners en “xiringuitos” ideològics. Terrassa necessita una transformació profunda i real, no més campanyes de màrqueting municipal.

Com has vist l’oposició?

Inexistent. Excepte Vox, ningú alça la veu amb fermesa davant els abusos del govern municipal. La resta de l’oposició sembla més interessada en no molestar que en defensar els veïns. Han assumit el seu paper de comparsa del sistema, i per això nosaltres som l’única alternativa real.

Què esperes d’aquests dos propers anys?

Més del mateix. Aquí fa més de 40 anys que governen els mateixos, amb sigles diferents però amb el mateix model de ciutat: decadent, ideologitzada i desconnectada de la realitat. No esperem cap canvi mentre aquest govern continuï al capdavant.