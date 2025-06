"Trampolí", de Creu Roja Joventut, guanyador del 28 Premi Joves X Terrassa

El Grup de voluntariat de Creu Roja Joventut de Terrassa va recollir ahir, de mans del Rotary Club, la 28a edició del Premi Joves x Terrassa, amb un import de 3.000 euros. Es tracta d'un projecte dissenyat pel voluntariat jove de Creu Roja de Terrassa per donar suport als infants de la ciutat en risc d'exclusió social. Aquest treball aborda la realitat d’un de cada quatre infants terrassencs que creixen en entorns marcats per la manca de recursos bàsics, per la inestabilitat familiar, o pel rebuig social que pateixen uns determinats grups minoritaris per raó d’origen, classe, religió, etc. El projecte simbolitza l'impuls necessari per saltar més enllà de les circumstàncies adverses i aconseguir un futur millor. Per això el nom "Trampolí" reflecteix aquesta intenció d'oferir als infants un impuls que els ajudi a superar els obstacles i a avançar cap a un futur més esperançador.

L'accèssit de 1.000 euros va anar pel Grup Lab Tèxtil pel seu projecte "Cosim memòries“, un treball que té com a objectiu mantenir viu el llegat de les persones grans relacionades amb la Terrassa Tèxtil de la postguerra a través d’entrevistes, imatges i col·lòquis per tal de donar veu a les històries personals i col·lectives que conformen la nostra identitat i la de la ciutat.

Santi Rius, president del Rotary Club, va agrair a les entitats guanyadores “l’esforç i el voluntariat present en els dos projectes presentats i els ha convidat a seguir treballant per a que en properes edicions segueixin presentant projectes a aquest premi”.