Egarsat separarà els seus serveis a Terrassa en tres nous centres

Egarsat reorganitzarà pròximament la seva activitat a Terrassa amb la creació de tres nous centres diferenciats per serveis: urgències, fisioteràpia i administració. La mútua fins ara concentrava tota l’activitat al centre del carrer Garcia Humet, 40, en un edifici que és propietat de MútuaTerrassa, però desplegarà ara una nova distribució per adequar millor els espais a cada funció assistencial i administrativa, explica l'empresa.
El canvi es farà de manera progressiva amb l’objectiu de facilitar l’adaptació dels serveis i minimitzar possibles afectacions en el funcionament habitual. En aquests moments, el calendari detallat i la seqüència específica dels serveis s’estan acabant de definir.
La reorganització s’emmarca en el Pla Estratègic 2025-2027 de la companyia i dona continuïtat al procés d’evolució del seu model assistencial.
El nou centre d’urgències s’ubicarà al carrer Transversal, 224. Aquest espai atendrà els casos d’accident laboral i oferirà assistència sanitària immediata, amb valoració mèdica inicial, diagnòstic de lesions i aplicació dels tractaments i cures necessàries.
El servei de fisioteràpia es traslladarà a la rambla d’Ègara, 311. Aquest centre estarà dedicat exclusivament a la recuperació de lesions derivades d’accidents laborals o malalties professionals i comptarà amb seguiment especialitzat dels processos de rehabilitació.
Pel que fa a l’activitat administrativa, es concentrarà a l’avinguda Jacquard, 91. En aquest espai s’oferirà atenció presencial i telefònica per gestionar i tramitar prestacions econòmiques, així com suport i orientació en tràmits i consultes.
Segons explica la mútua, la separació dels serveis en diferents ubicacions permetrà adequar millor els equipaments i els circuits d’atenció a les necessitats específiques de cada àrea, a més de reduir la concentració d’activitat en un únic centre.
Amb una trajectòria consolidada a Terrassa, Egarsat assegura que aquesta reorganització busca reforçar el seu compromís amb la ciutat, el teixit empresarial i els treballadors. Fundada el 2007 després de la fusió de dues mútues centenàries, l’entitat amb seu a Sant Cugat del Vallès presta servei actualment a més de 32.000 empreses associades i a més de 374.000 treballadors.