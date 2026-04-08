Un mes per evitar el sacrifici dels porcs de La Muntanyeta: "Vaig com boja buscant llocs, no hi ha places per a tots"

El refugi de fauna La Muntanyeta es troba en una situació crítica i en una cursa contra el rellotge. L'entitat ha rebut una notificació oficial que l'obliga a desallotjar els exemplars de porc que conviuen al santuari, sota l'amenaça de sacrificar els animals si no se'ls troba una ubicació alternativa. Aquesta decisió administrativa ha fet saltar totes les alarmes de la responsable del centre, Melody González, que ha emprès una cerca desesperada de nous espais segurs per evitar un desenllaç fatal.
Ja el mes de gener passat el refugi donava el crit d'alerta perquè, arran de la declaració d'emergència per la Pesta Porcina Africana (PPA), se'ls exigia dur a terme diverses intervencions per habilitar un nou espai. Aquestes obres havien de complir estrictament els requisits del departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) i del departament de Territori per poder garantir la supervivència dels animals. Finalment, però, no ha estat suficient.
González ha confirmat a aquest mitjà que actualment tenen sota el seu càrrec un total de 23 porcs. La situació és desesperada, tal com descriu la mateixa González: "vaig com boja intentant buscar llocs, no hi ha places per a tots". Tot i la dificultat de la tasca, ja s'han fet les primeres passes, el Santuari Gaia ha confirmat que es pot fer càrrec de cinc dels porcs senglars de tipus porc nan o "minipig". Malgrat aquest petitíssim respir, encara queden divuit animals que necessiten una llar de manera urgent.
Dijous passat, tècnics del DARP, acompanyats d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra, van lliurar-li un requeriment oficial "de sacrifici". El refugi disposa ara d'un mes de marge per presentar un recurs, tot i que actualment les úniques alternatives reals que té sobre la taula són el trasllat dels porcs a un altre centre autoritzat o el seu sacrifici. "No ens hi podem negar perquè la multa que em cauria per cada animal és de molts milers d'euros", denuncia González.
Requisits estrictes per al trasllat
Trobar una nova ubicació no és una tasca senzilla a causa de les exigències normatives i sanitàries vigents. González explica que busquen espais que disposin del codi REGA (Registre d'Explotacions Ramaderes) i que comptin amb un doble tancat per garantir la seguretat dels animals i de l'entorn.
Un dels factors més limitants és la ubicació geogràfica, ja que els nous destins han d'estar situats "fora de la zona de risc de la PPA" però dins de Catalunya, un condicionant que redueix dràsticament les opcions disponibles.
Mentre la cerca de finques i refugis continua per tot el territori català, La Muntanyeta també ha elevat una consulta a l'administració catalana per ampliar el radi d'acció. L'entitat està "a l'espera que la Generalitat digui si accepta santuaris també fora de Catalunya", una opció que obriria noves possibilitats per salvar-los la vida.
De moment, les xarxes socials s'han mobilitzat per mirar de trobar una sortida viable a un conflicte que posa en risc la supervivència d'aquests animals que, fins ara, havien trobat refugi a Terrassa.