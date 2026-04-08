L'Ajuntament defensa la zona blava de Can Roca: 45% d'ocupació i més comerç

L'ocupació de la zona blava de l'avinguda del Parlament, al barri de Can Roca, s'ha estabilitzat entre el 40 i el 45% — amb puntes de gairebé el 50% — un any després de la seva entrada en funcionament. Aquesta xifra suposa la consolidació d'una mesura que, segons el consistori, ha deixat enrere la poca afluència dels primers mesos per assolir uns valors "moderats" que faciliten les estades curtes i les gestions de proximitat a la zona.
Aquests indicadors van ser objecte d'anàlisi el passat mes de febrer en una trobada al barri entre el regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, i el regidor del districte 5, Alberto Muñoz, juntament amb policia i tècnics de mobilitat, així com comerciants i veïns. D'acord amb les dades que aquest mitjà ha pogut conèixer ara, l'executiu considera que el volum actual de vehicles "garanteix la disponibilitat de places en la major part de les hores del dia".
El volum d'estacionament contrasta amb les recents queixes per la saturació als carrers del sector veí del Pla del Bonaire.
Impacte en el comerç local
L'equip de govern també defensa que la fluïdesa a l'hora d'aparcar a la zona blava de Can Roca ha generat un efecte positiu per als negocis de l'entorn. El consistori argumenta que aquesta nova dinàmica actua com un reclam per a l'activitat econòmica i posa com a exemple l'arribada al barri d'establiments com ara La Sirena.
En aquesta línia, el regidor Xavier Cardona assegura que "els comerciants estan molt contents de com està funcionant" l'estacionament regulat, ja que fomenta la rotació i ha permès posar fi al bloqueig crònic de places que es patia anteriorment. Aquesta problemàtica estava vinculada, especialment, als usuaris de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat que utilitzaven l'avinguda per deixar-hi el vehicle durant tota la jornada.
50 noves places a l'estació de Nacions Unides
De fet, la pacificació de l'àrea en superfície ha provocat un canvi d'escenari a l'aparcament de l'estació de Nacions Unides. Gràcies a l’acord entre l’Ajuntament i FGC, l'operadora ferroviària ha alliberat una cinquantena de places per a abonats en aquest recinte soterrat. El regidor subratlla que aquesta mesura ha servit per "eliminar la llista d'espera que hi havia al barri" i, d'aquesta manera, s'ha desplaçat cap a l'interior de l'equipament part dels vehicles que abans ocupaven la via pública de manera permanent.
Actualment, les xifres d'ocupació mostren un cert dinamisme, sobretot si es compara amb la situació viscuda l’any 2022, quan es va arribar a registrar la xifra de només dos vehicles al dia: per exemple, aquest dimecres al migdia el nombre de places lliures era del 39%, mentre que dimarts a les 18 hores se situava en el 47%.