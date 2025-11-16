Un punt per al Terrassa FC en un partit sense gols

Empat sense gols entre Terrassa FC i Sant Andreu a l'Estadi Olímpic en un partit tàctic i sense moltes oportunitats per marcar. El conjunt d'Oriol Alsina no ha pogut sumar la seva tercera victòria consecutiva, però continuen sumant i, a més, han completat el segon encontre seguit sense encaixar cap gol. La pròxima jornada, el conjunt terrassista visitarà el Barça Atlètic. Serà el dissabte dia 22 de novembre, a partir de les 19 hores.
La primera meitat ha ofert poc pel que fa a arribades a les àrees. Els dos equips han intentat contenir el seu rival i això ha propiciat un encontre molt tàctic, amb pocs riscos i ocasions per marcar. Algun córner sense conseqüències i intents amb poca profunditat han presidit l'encontre durant aquests primers 45 minuts. La pilota ha residit majoritàriament tota l'estona pel mig del camp i pràcticament no hi ha hagut res a destacar.
L'últim tram del partit, ha sigut més animat i els dos conjunts han millorat ofensivament. Marcos Mendes, en una acció per la banda esquerra de l'atac dels visitants, ha fet una bona passada dins de l'àrea que cap company ha sabut trobar. Poc després, Albertito ha rematat alt després d'un refús en un córner. Sergi García també ha xutat fora abans que el Terrassa FC gaudís de la seva millor opció del primer temps.
Ha sigut en el minut 39, quan el davanter Guti ha engaltat un bon tir, però el porter del Sant Andreu, Iñaki Álvarez, ha refusat la pilota, evitant el perill dels locals. Abans d'arribar al descans, de nou ho ha provat Sergi García amb un xut que el defensa neerlandès Schouten ha allunyat de cap. Sense gaire més, ha finalitzat la primera part.
En els inicis de la represa, els barcelonins han dominat el joc i han creat algunes bones accions per inaugurar el marcador a favor seu. Lucas Viña ha creuat fora una bona combinació dels visitants i, cinc minuts després, han estat a punt d'aconseguir el seu objectiu, això sí, amb una mica de fortuna. Alexis ha xutat, la pilota l'ha tocat Schouten i ha impactat en el travesser de la porteria del conjunt terrassista.
Jaime Barrero, en una falta assajada, ha xutat fora per als d'Alsina. Marcos Mendes ha rematat fora de cap un córner del Sant Andreu i després d'una bona jugada de l'equip local, Gil Muntadas ha xutat massa desviat. Alexis i Marc Marcet, afortunadament per al Terrassa FC, no han encertat en una doble ocasió en la mateixa jugada i Pau Darbra, amb un intent amb molta intenció, s'ha trobat l'aturada de Marcos Pérez. Fins al final del matx, no hi ha hagut cap acció transcendent i s'ha mantingut la igualada sense gols.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Schouten, Álvaro Martín, Josemi (Adrián Beamonte, m. 83), Jaime Barrero, Larrauri (Sleegers, m. 73), Joel (Gil Muntadas, m. 60), Guti (Joaco, m. 83) i Van den Heerik.