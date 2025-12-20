Salut prorrogarà 15 dies més l'obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris i residències per la grip

El Departament de Salut prorrogarà 15 dies més l'obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris i residències a causa de l'epidèmia de la grip. La Generalitat va imposar l'obligació de dur mascareta el 10 de desembre i el termini s'acabava a les portes de Nadal. "Sí que ho allargarem. Estem treballant a fer una pròrroga d'aquesta resolució de 15 dies més, donada la situació epidèmica alta i uns índexs de grip que no havíem vist en els darrers anys", ha avançat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a Rac 1. No obstant això, Fernández ha assegurat que les urgències "estan pressionades, però no col·lapsades" i ha posat en relleu que aquesta setmana els casos de grip s'han "estancat". Tot i això, els sindicats de persnal sanitàri denunciava fa unes setmanes el col·lapse de l'atenció a les urgències mèdiques.
"De fet, aquesta setmana ha disminuït una mica la pressió als centres en comparació amb la setmana de després del pont de la Puríssima", ha assenyalat el secretari de Salut Pública, que considera que el pic de grip potser s'haurà avançat a la data prevista, després de Nadal. "Fa quatre dies que els casos de grip van a la baixa. Tenim 382 casos per cada 100.000 habitants. No sabem si això continuarà així o farà un repunt, com ha passat en altres ocasions", ha reflexionat en veu alta Fernández. "Segurament estem fregant el pic de contagis. Esperàvem que vingués la setmana que ve, però potser no. Ara hi ha la transició de casos dels joves i nens a les persones de mitjana edat i més grans", ha insistit el secretari de Salut Pública.
110.000 vacunats més que l'any passat
"No podem llançar campanes al vol. És difícil de predir si anem a menys o no", ha volgut deixar clar Fernández, que recalca que enguany la grip no és més virulenta, sinó que simplement afecta més gent. "Aquest any s'han vacunat 110.000 persones més que l'any passat. En total, ja n'hi ha 1.300.000 de vacunades", ha xifrat el secretari de Salut Pública, que ha detallat que un 15% dels vacunats són sense cita prèvia i un 50% amb cita prèvia. "I també hi ha un 35% de casos que van al metge per una altra casuística i s'acaben vacunant per si de cas", ha matisat Fernández, que no recomana intentar vacunar-se de la grip en un CAP aliè.
"No hem contemplat el fet que la gent pugui anar-se a vacunar en un cap que no és el seu, però també es pot trucar al 061 i poden forçar-ho en cas que sigui una situació complexa", ha conclòs el secretari de Salut Pública.