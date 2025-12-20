La Generalitat adquirirà de manera "efectiva" els habitatges de Can Colomer durant el primer trimestre del 2026

La Generalitat ha anunciat aquest dissabte que l'adquisició "efectiva" dels més de 1.000 habitatges d'arreu de Catalunya propietat de la filial immobiliària de CriteriaCaixa, InmoCaixa, s'efectuarà al primer trimestre del 2026. Així ho ha anunciat la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, en la seva visita a Sitges en un dels blocs inclosos en aquest acord. A Terrassa, les vivendes afectades són els 75 habitatges de Can Colomer, els quals passaràn al règim públic de manera estable.
Aquests pisos estaven a punt de perdre la seva condició d'habitatge protegit, cosa que havia generat un gran malestar entre els llogaters i que, en el cas de Terrassa, havia motivat una sèrie de protestes. Ara, amb aquesta compra, els veïns podran mantenir les condicions econòmiques dels contractes de lloguer que havien tingut fins ara.
Segons Paneque, l'Agència de l'Habitatge contactarà "un a un" a tots els veïns de les promocions adquirides per la Generalitat una vegada se signi formalment la compra. Segons el primer anunci que va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, el cost mitjà per habitatge se situarà al voltant dels 82.000 euros.