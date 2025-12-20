Com participar al sorteig de la Loteria de Nadal de manera segura

Una de les coses que "fa Nadal" és el sorteig de la Loteria que es fa cada any a Madrid i que reparteix milions d'euros per tot l'estat espanyol. Ara, però, aquesta tradició es pot convertir en una trampa la qual els estafadors poden aprofitar per robar amb llocs web falsos i butlletes falsificades. Per aquesta raó, i per difondre a la població els riscos asociats amb algunes accions i les bones pràctiques que s'han de dur a terme per jugar amb seguretat, la Policia Nacional va publicar un vídeo a les xarxes on es donen alguns consells relacionats amb la compra de Loteria.
En primer lloc, demanen a la població que compri els dècims a establiments amb autorització per a la venda de Loteria i que eviti comprar butlletes a persones que se les ofereixin pel carrer.
També cal anar en compte si es fan les compres de dècims de Loteria per internet, ja que hi ha pàgines web falses que no et donen cap butlleta vàlida després de fer el pagament. Per evitar-ho, la Policia recomana fixar-se en la seguretat del lloc web en el que s'entri. Això es fa, per una banda, mirant que hi hagi un símbol d'un candau a la barra on hi ha l'adreça web o que aquesta comenci amb un "https". També demanen conservar els comprovants de les compres que s'hagin fet per poder demostrar, en cas que sigui necessari, que has efectuat la transacció.
A l'hora de compartir els dècims, una pràctica correcta per fer-ho amb seguretat és la de fotocopiar l'original i deixar-hi constància en aquella mateixa còpia el nom de la persona amb la qual hi jugues la butlleta i la quantitat de la participació, a més d'una firma de la persona que té l'original. D'aquesta manera, en cas que surti premiat el número, no hi haurà problemes a l'hora de cobrar-lo.
Per últim, és important guardar els dècims de Loteria en un lloc segur per evitar que siguin objectes d'un robatori. A mode de prevenció, la Policia Nacional suggereix fer una fotografia a les participacions que es posseeixen o apuntar en algun lloc els números de les butlletes, la sèrie i altres elements identificatius que certifiquin que tenies un dècim vàlid. En qualsevol cas, si et roben els dècims, és imprescindible denunciar-ho.