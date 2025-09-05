Un estudi detecta gairebé 16.000 desperfectes als carrers de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa la creació d’una base de dades específica per gestionar l’estat dels paviments de la ciutat, després que un estudi encarregat el 2024 detectés gairebé 16.000 desperfectes repartits per tot el municipi. L’objectiu és categoritzar, prioritzar i planificar les actuacions de renovació de manera eficient.
L’encàrrec recau en l’empresa Ingloba Group Asesores, SL, que també desenvoluparà un protocol de treball per al tractament d’aquestes patologies.
Segons ha explicat la regidora d’Espai Públic, Montserrat Alba, la base de dades permetrà “categoritzar la gravetat dels desperfectes, prioritzar els trams a reparar i fer una estimació del cost de les actuacions”. L’estudi de 2024, realitzat per l’empresa Sotavia Technologies SL per un import de 37.188 euros (IVA inclòs), va inspeccionar les calçades de la ciutat i va identificar gairebé 15.891 desperfectes repartits en una superfície afectada de 106.107 m².
Amb la nova eina de gestió, l’Ajuntament vol passar de l’anàlisi puntual a una visió global per trams de carrer, cosa que permetrà prioritzar actuacions per districtes, valorar costos globals i fer un seguiment actualitzat de les reparacions. Per a Alba, “per aconseguir un bon manteniment dels paviments asfàltics, una de les tasques més importants és la detecció dels desperfectes existents”. Per aquest motiu, ha explicat que “el 2024 vam encarregar la inspecció dels paviments de les calçades, obtenint un llistat de tots els desperfectes detectats”.
El desenvolupament de la base de dades costarà 7.900 euros (sense IVA) i tindrà una durada aproximada de tres mesos.
La implantació de la base de dades permetrà avançar en el pla de renovació de paviments de la ciutat gràcies a la categorització de la gravetat de l’estat dels trams de carrer, en lloc de tractar cada desperfecte de forma aïllada. Això facilitarà analitzar globalment els trams a renovar, prioritzar actuacions per barris o districtes, estimar el cost de les intervencions i actualitzar progressivament la base de dades a mesura que es duguin a terme les reparacions.
Segons el pla d’asfaltats impulsat pel govern municipal, durant aquest mandat es preveu millorar l’estat de fins a 200 carrers repartits per tota la ciutat. L’Ajuntament de Terrassa té en marxa un pla de xoc per renovar la via pública, amb una inversió global de 10,3 milions d’euros al llarg dels quatre anys de mandat.