El PSC proposa crear un servei municipal de canguratge gratuït per a infants de 3 a 12 anys

El grup municipal del PSC presentarà en el pròxim ple de l'Ajuntament de Terrassa una proposta per posar en marxa un servei de canguratge municipal, que sigui gratuït, acessible i universal. El portaveu adjunt de la formació, Javi García, ha explicat que la iniciativa s'adreçaria a famílies amb nens i nenes d'entre 3 i 12 anys, amb l'objectiu principal de facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Els socialistes defensen que "conciliar ha de ser un dret i no ha de ser un privilegi", i destaquen la necessitat d'oferir suport des de l'administració local per fomentar la corresponsabilitat i combatre la desigualtat de gènere en les tasques de cura, a més d'ajudar les famílies en situació de vulnerabilitat o en recerca de feina.
El servei no estaria concebut necessàriament per a un ús diari o continuat, sinó com un recurs puntual per a famílies que necessitin atenció per als seus fills fora de l'horari lectiu a causa de gestions o imprevistos.
Per dur-ho a terme, Javi García planteja utilitzar la xarxa d'equipaments municipals ja existent, com casals cívics i biblioteques. A més, s'aprofitaria el teixit de centres socioeducatius i esplais de Terrassa, per establir convenis amb altres entitats que ofereixen serveis semblants.
L'atenció aniria a càrrec de personal professional qualificat, com educadors i monitors.
"Hi ha moltes famílies treballadores a la ciutat que no disposen d'una xarxa familiar que els ajudi a conciliar, pensem que l'Ajuntament podria fer un servei molt important en aquest sentit i ajudar les famílies a suplir aquesta necessitat", segons García.
Actualment, la ciutat compta amb una població d'unes 40.000 persones de 0 a 16 anys, una xifra que el PSC utilitza de referència general per dimensionar l'abast de la mesura.
El model de Sabadell i el finançament
Per fer viable la proposta sense carregar el pressupost municipal, el portaveu adjunt suggereix seguir l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell. Aquesta ciutat veïna finança un servei de característiques similars a través dels fons del Pla Corresponsables, impulsat pel Ministeri d'Igualtat i transferit mitjançant la Generalitat de Catalunya.
Segons les dades aportades durant la roda de premsa, Terrassa rebria al voltant de 730.000 o 740.000 euros l'any provinents d'aquesta línia d'ajuts, i cal tenir en compte que el cost d'aquesta proposta seria menor.
García argumenta que aquests recursos permetrien cobrir la despesa de l'activitat sense que suposi un cost per a les arques municipals. Finalment, el portaveu socialista adverteix que facilitar la conciliació és també una eina clau per combatre la baixa natalitat a la ciutat, que ja registra un creixement natural negatiu.