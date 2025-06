Un juny de rècord: podria ser el més càlid a la ciutat des que hi ha registres

Terrassa ha viscut durant la primavera un fenomen poc habitual en aquesta època de l’any: les nits tropicals. En total, han estat tres les jornades en què el termòmetre no ha baixat dels 20 °C durant la matinada, una dada que pot servir per entendre què s’espera d’aquest estiu a la ciutat: temperatures elevades, calor persistent i una tendència clara cap a un clima cada vegada més càlid.

Segons dades del Meteocat, un total de 78 estacions meteorològiques catalanes -el 42,6% del total- han registrat nits tropicals durant la primavera. Uns nivells que només s’havien assolit quatre vegades aquest segle. A Terrassa, les nits tropicals s’han avançat respecte a anys anteriors: el 2024, per exemple, no se’n va registrar cap fins ben entrat el juliol.

Aquests fenòmens confirmen una tendència ja consolidada. Els estius s’allarguen i s’intensifiquen, mentre que els hiverns són cada vegada més curts. El meteoròleg terrassenc Francesc Mauri ho confirma: “Pel que fa a la temperatura, fa anys que no vivim estius per sota de la mitjana habitual. Tots els mapes indiquen que aquest estiu tornarà a estar per sobre”.

Enguany, la calor ha arribat abans i amb més intensitat. El primer dia d’estiu, dissabte passat, ja es van superar els 35 °C a Terrassa, i aquest dimarts hem arribat fins als 37,6 °C . I tot apunta que aquest mes de juny podria ser històric. En aquest sentit, Mauri indica que “tenim clar que aquest juny serà un dels tres més càlids des que hi ha registres. I no es descarta que acabi sent el més càlid de tots”.

Terrassa es prepara, un estiu més, per conviure amb una calor intensa que ja no és excepcional, sinó habituaL

NEBRIDI ARÓZTEGUI

Tot i que no es pot assegurar que aquest estiu s’arribin a batre rècords absoluts, el meteoròleg terrassenc adverteix que “els rècords continuen caient amb molta força” i que la tendència és clara. Aquest 2025, doncs, es podria unir a la llista d’anys tòrrids que han marcat el clima recent a la ciutat. Les dades ho confirmen. El 2022 va ser l’any més càlid registrat a la ciutat, amb una temperatura mitjana anual de 17,8 °C. El 2023 el va seguir de ben a prop, amb 17,6 °C, i el 2024, tot i ser més plujós, no va quedar gaire enrere, amb 17,24 °C.

Pel que fa a l’estiu, els mesos de juliol dels anys 2022 i 2023 van ser els més càlids mai enregistrats a la ciutat, amb temperatures mitjanes de 27 °C i 26,6 °C, respectivament. L’any passat, però, vam gaudir d’un inici de l’estiu amb clima suau. Per això, la temperatura mitjana del juliol va situar-se en 25,2 °C. De fet, la primera onada de calor no va arribar fins al 19 de juliol. Enguany, tot fa pensar que no caldrà esperar tant.

Calor que no s’atura de nit

A diferència de les nits tropicals, en què la temperatura no baixa dels 20 °C durant la matinada, les nits tòrrides són encara més extremes: es registren quan no es baixa dels 25 °C. A Terrassa ja n’hem tingut alguna mostra recent: durant l’estiu passat, es va superar aquest llindar tres vegades. Aquest any encara no n’hem tingut cap.

Malgrat la calor, no tot són males notícies. Les precipitacions d’aquesta primavera han estat abundants i han donat un respir als embassaments. Ara bé, la situació no és igual per a tot. “Estem entrant en sequera agrícola i forestal. Aquest mes de juny li ha donat una bufetada bestial al superàvit que teníem de pluges. La vegetació està decaient amb molta celeritat”, adverteix Mauri.

Plourà a l’estiu?

Tot i que no es poden definir amb exactitud els nivells de pluja que tindrem els propers mesos, Mauri apunta cap a una normalitat relativa. “Tot indica a una precipitació normal. Ni més sec ni més plujós. Normalitat vol dir que no plogui, sinó que faci sol, i que esporàdicament al juliol i a l’agost hi hagi alguna tronada”, indica el meteoròleg.