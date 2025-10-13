Amiant a Terrassa: hi ha mig miler de cobertes amb fibrociment als polígons

Terrassa és el tercer municipi català amb més cobertes de fibrociment en polígons industrials, només superat per Barcelona i Sabadell. Segons les dades de la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant, a la nostra ciutat es compten gairebé mig miler de teulades amb amiant en edificacions ubicades en aquestes àrees d’activitat econòmica. Són, en concret, un total de 483, per les 746 que registra la capital catalana i les 724 que hi ha a l’altra capital del Vallès Occidental.
D’acord amb la informació de la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant, el 75% dels polígons terrassencs, 12 dels 16 que hi ha a la ciutat, tenen cobertes amb fibrociment, que sumen 466.708 metres quadrats de superfície. A Barcelona i a Sabadell, els polígons afectats són el 100% i la superfície, de 794.000 i 531.012 metres quadrats, respectivament.
El Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant (2023-2032) va presentar fa més d’un any el cens de teulades fetes d’aquest material nociu per a la salut, de la mà de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC). La fotografia obtinguda mostrava que Catalunya tenia, a finals del 2023, 122.460 cobertes amb fibrociment, que sumen 40 quilòmetres quadrats de superfície i unes 700.000 tones de pes, recull l’ACN.
Un terç de tota la superfície
Aquest 2025, la imatge s’ha superposat al mapa de polígons industrials en actiu, per quantificar la presència de l’amiant en aquests nuclis d’activitat econòmica. Així, s’ha pogut constatar que un terç de tota la superfície d’amiant en coberta –i un 12% de les cobertes amb amiant- de Catalunya pertany a polígons industrials. En xifres absolutes, són 15.197 cobertes, 13,4 km quadrats de superfície (lleugerament superior a la de l’Hospitalet de Llobregat), i 238.086 tones de pes, segons les dades de la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant.
Les mateixes dades, fetes públiques pocs mesos enrere i disponibles ara al portal de dades obertes de la Generalitat, confirmen que l’amiant és present en el 71% dels polígons de Catalunya. Dels 1.447 centres existents, segons el Sistema d’informació de polígons d’activitat econòmica (SIPAE), 1.035 tenen un o més teulats de fibrociment, el 80% amb un mínim de 10 cobertes.