La Nit de l’Empresa reivindica el paper clau de les empreses en el progrés col·lectiu

La Nit de l'Empresa de la Cecot ha reunit aquest dilluns a Terrassa empresaris, representants polítics i agents socials per posar en relleu el paper clau de les empreses i de la societat civil en la construcció del bé comú. Més enllà de celebrar tres dècades dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial i lliurar un bon grapat de distincions a empreses, empresaris i entitats que destaquen en els seus àmbits, la gala ha tingut un caràcter reflexiu.
En la seva intervenció, Xavier Panés, president de la Cecot, s’ha centrat en la idea que “allò públic no és l’únic garant del bé comú” i ha reivindicat el paper de les empreses i entitats socials privades com a actors imprescindibles en la millora de la societat.
Panés ha subratllat la importància de la comunitat i ha advertit de les dificultats per mantenir viu el moviment associatiu sobretot per atraure els més joves. En aquesta línia, Marta Raventós, presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, ha assenyalat la rellevància de compartir l’experiència. “Emprendre és un viatge exigent, i quan el comparteixes amb altres joves empresaris, esdevé més ric, més sòlid i més transformador”, ha dit, alhora que ha destacat que formar part d’una comunitat capaç de donar suport i inspirar multiplica les oportunitats i ajuda a deixar una empremta positiva.
Panés ha posat sobre la taula els reptes que afronta Catalunya, Espanya i tota Europa. “L’envelliment de la població, les jubilacions massives i l’augment de la taxa de dependència posen en dubte la viabilitat del model actual”, ha dit, i ha demanat no apostar l’equilibri només en l’augment de la població. El president de la Cecot ha insistit en la necessitat de reimpulsar la productivitat i aprofitar les oportunitats tecnològiques. Ha subratllat també la importància d’orientar l’economia cap a sectors de més valor afegit per generar ocupació de qualitat i millor retribuïda.
En clau reivindicativa, el líder de la patronal ha criticat mesures “unilaterals” en l’àmbit laboral. Cal “millorar la productivitat i la capacitat de generar riquesa de les petites i mitjanes empreses per poder-la repartir, i no com pretén la ministra de Treball que està determinada a ofegar les empreses amb mesures que dificulten la nostra viabilitat i que fomenten la cultura del no-treball”, ha sostingut. I també ha demanat un gir en la política fiscal: “Potser és moment ja de virar de la política fiscal de l’ofegament cap a una política fiscal incentivadora, orientada a generar competitivitat i millor activitat econòmica”.
Sobre la responsabilitat social, Panés ha deixat clar que “les empreses som part indispensable de la solució, i no l’enemic a combatre com abanderen alguns desorientats radicals”. I ha reiterat: “Allò públic no és l’únic garant del bé comú. Necessitem una política seriosa que entengui el paper clau de complementarietat que juguen tantes entitats socials d’iniciativa privada en àmbits com la salut, l’atenció a la dependència, el lleure, els subministraments bàsics o l’educació”.
Col·laboració publicoprivada
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha suggerit, amb les seves paraules, que estava disposat a agafar el guant. “Per trobar qui i quins són els garants del bé comú cal aprofundir en la col·laboració publicoprivada. És evident que la gestió de tot allò que és necessari per tirar la societat endavant no només pot ser dirigit pel servei públic i que el món privat hi ha de dir la seva”, ha indicat. “La col·laboració publicoprivada és instrument que necessitem i volem fer servir al màxim possible per millorar. Aquest món només serem capaços de millorar-lo entre tots”, ha insistit.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, també ha fet referència a la col·laboració entre el sector públic i el privat. “Entre l’Ajuntament i els agents socioeconòmics tenim moltes coincidències. Som conscients dels papers diferents i complementaris que juguem en un marc de col·laboració publicoprivada, gestionant divergències i focalitzant-nos sobretot en objectius compartits”, ha dit. I ha afegit: “Trobar l’equilibri entre interessos públics i privats no és fàcil, però sempre dona bons resultats”.
El president del Parlament, Josep Rull, ha remarcat la importància dels “valors i actituds, la cultura de l’esforç, l’ambició, el sentit de responsabilitat comunitària, la generositat i la solidaritat”. “Quan tot això ha anat junt i té sentit i propòsit, simplement som imparables”, ha afirmat.
Per la seva banda, el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat –en un discurs enregistrat prèviament– que “hem de continuar apostant per la reindustrialització d’Espanya i de Catalunya, ser més forts i resilients per poder competir amb mercats com la Xina o els Estats Units. I continuar apostant per la col·laboració publicoprivada. Són les empreses qui a través del seu esforç generen els recursos per aconseguir el creixement econòmic. I el govern ha d’estar i està al seu costat”.