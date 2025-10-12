Els Minyons de Terrassa brillen al Vendrell

Els Minyons de Terrassa han tornat a demostrar el seu gran moment de forma aquest diumenge a la diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell, on han compartit plaça amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Nens del Vendrell. Els malves han completat una actuació de gran nivell amb dues construccions de mèrit: el 5 de 9 amb folre i el 2 de 9 amb folre i manilles.
Els terrassencs, que enguany han substituït la Colla Joves de Valls en aquesta cita tradicional, han obert amb un sòlid 5 de 9 amb folre, el segon descarregat de la temporada. Tot i les exigències de l'estructura, el folre ha respost amb seguretat i ha permès als Minyons lluir un castell de pes que han celebrat efusivament.
A la segona ronda, l'actuació s'ha vist interrompuda durant gairebé una hora per la caiguda del 3 de 10 amb folre i manilles de la Colle Jove Xiquets de Tarragona, que ha deixat alguns lesionats. La pausa, però, no ha afectat la concentració dels malves, que han anat a buscar el seu 2 de 9 amb folre i manilles. Amb una execució ferma i controlada, l'han descarregat per cinquena vegada aquest curs.
Els Minyons de Terrassa han completat la seva actuació amb un impecable 3 de 9 amb folre a la tercera ronda i han tancat carregant el pilar de 7 amb folre, que finalment s'ha acabat trencant.