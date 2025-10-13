L’EUIT impulsa ATOCOM, un projecte pioner per promoure la inclusió i l’autonomia de les persones dependents

L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional (EUIT) de Terrassa lidera ATOCOM, un projecte innovador que busca evitar la institucionalització de persones amb discapacitat o dependència mitjançant la Teràpia Ocupacional comunitària i l’assistència personal. La iniciativa vol millorar la qualitat de vida, l’autonomia i la participació social d’aquest col·lectiu, alhora que redueix la sobrecàrrega de les persones cuidadores.
El programa, que s’emmarca dins el Servei Universitari de Teràpia Ocupacional de l’EUIT, implica estudiants del Grau en Teràpia Ocupacional a través de la metodologia d’aprenentatge servei, oferint-los l’oportunitat de formar-se tot contribuint al benestar de la comunitat. En aquesta primera fase, han participat 42 persones majors de 18 anys que viuen a domicili i compten amb un cuidador informal.
Les intervencions se centren en reprendre activitats significatives per a cada participant —de la vida diària, d’oci, productives o educatives— amb sessions adaptades i suport d’assistents personals quan cal. L’objectiu és afavorir la inclusió activa i impulsar projectes de transformació comunitària que facin Terrassa més accessible i inclusiva.
ATOCOM ha estat un dels deu projectes seleccionats per la campanya municipal “A Terrassa, la innovació té cara i ulls”, que reconeix iniciatives locals d’R+D+I amb impacte social. El projecte compta amb el suport del Hub d’Innovació Social i Sanitària (HISS) —impulsat pel Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i el Departament de Salut— i amb la col·laboració de MútuaTerrassa, el Servei de Promoció de l’Autonomia de l’Ajuntament, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, CAPSBE i De Bat a Bat.
Els impulsors del projecte esperen que el model ATOCOM pugui integrar-se en el sistema sociosanitari, demostrant que aquesta forma d’atenció, a més de ser més humana i participativa, pot resultar més sostenible econòmicament que la institucionalització.