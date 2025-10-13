L'empresa, una de les grans constructores de la societat

Terrassa ha acollit aquest dilluns la 30a edició de la Nit de l’Empresa, la gala anual de la Cecot que reconeix les iniciatives empresarials més destacades per la seva innovació, sostenibilitat i capacitat d’adaptació als canvis del mercat.
El Reconeixement a la Personalitat, a proposta del comitè executiu de la Cecot, ha estat per a Cristóbal Colón Palasí, fundador i president d’honor de La Fageda, que ha subratllat la dimensió social de l’empresa. En el seu discurs, Colón ha recordat que sovint es redueix l’èxit a beneficis i quotes de mercat, però “el veritable balanç d’una empresa no s’avalua només en euros, sinó també en la millora de la vida de les persones”. Ha afegit que l’empresa ha de continuar sent “una de les grans constructores de la societat” i que el veritable èxit consisteix a transformar vides.
Pel que fa als premis, en la categoria d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat el guardó ha estat per a Piera Ecocerámica. En Transformació Digital, els premiats han estat Siverus SL (sector indústria) i Dexeus Dona (sector serveis).
El Reconeixement al Comerç Innovador ha estat per a GrandesZapatos, mentre que la Millor Jove Iniciativa Empresarial ha recaigut en Lumiris Spectral Solutions.
El 10è Reconeixement CaixaBank a la pime responsable ha estat per a l’EAP Sardenya SLP, i el 8è Premi Vítaly a l’Empresa Saludable ha distingit Silgan Dyspensing Systems Barcelona.
En la categoria d’Impuls a l’associacionisme empresarial, fora de concurs, s’ha reconegut la tasca del Gremi de Ferreteria de Catalunya i de la Unió de Botiguers de Reus.
També s’ha reconegut la trajectòria de GuinotPrunera (120 anys); Coma y Ribas, S.L (101 anys), Vicente Torns SAU (101 anys) i l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida (100 anys).