Els viatges de l’Imserso s’exhaureixen: “L’expectació ha estat major”

Les agències de viatges de Terrassa han viscut aquesta setmana una autèntica
allau de sol·licituds amb l’inici del programa de viatges de l’ Imserso. Dilluns es va obrir el període de reserves, i aquest divendres ja és pràcticament impossible trobar plaça. “Fins aquest matí encara hi havia alguna opció, però per anar a la zona costanera de Catalunya, com per exemple Tarragona”, explica Pura Vallverdó, d’ Aige Viatges.
Segons Vallverdó, els destins més sol·licitats d’aquesta temporada són
Andalusia, les Illes Balears, les Canàries i els circuits culturals, repartits per diferents zones de l’Estat. També hi ha força demanda pel nord d’Espanya, especialment dins d’aquests circuits, que combinen excursions i visites culturals.
Sembla que, en aquesta temporada de l’Imserso, l’afluència de persones interessades ha estat especialment alta: “No sé si és perquè hi ha menys places, però he notat que ha vingut més gent. També és cert que ara hi ha moltes jubilacions. Sí que tinc la certesa que
l’expectació ha estat major, perquè molts ja venien a apuntar-se el mes de maig”.
S'han format llargues cues a les portes de les agències per tramitar els viatges de l'Imserso
NEBRIDI ARÓZTEGUI
Entre els usuaris que no han trobat el que volien hi ha el
Joaquín Sánchez i la Carmen Brualla, que viatgen en grup amb l’Imserso. “Provarem per veure què pot caure, però està practicament tot esgotat”, lamenta el Joaquín. La Carmen apunta que “primerament reparteixen les zones que no són Catalunya, i ara el poc que queda és aquí a prop i a la costa valenciana”. Aquesta situació, asseguren, es repeteix gairebé cada any, però enguany encara és més difícil: “Habitualment anem tots junts, però mai s’hi havia apuntat tanta gent. Som més de 30 persones”.
La parella, que viatja amb el
Casal de la Gent Gran de Vacarisses, recorda que “fa uns quants anys que viatgem amb l’Imserso, des d’abans de la pandèmia. Hem anat a Almeria, Màlaga, Alacant, Lloret de Mar...”. Enguany no aconseguiran el destí desitjat, però mantenen la il·lusió: “Sortim tots junts i ens ho passem bé. El més important és desconnectar de la feina de casa i de tot el que tens aquí”, destacaven.
40 anys d’història
L’Imserso, que aquest any compleix
quatre dècades d’història, ha evolucionat molt des dels seus inicis. “Fa 40 anys, la gent no acostumava a viatjar. Per aquell llavors, les persones grans no tenien preferència de destí, perquè simplement volien sortir de casa”, subratlla Pura Vallverdó. Ara, però, diu que “les coses han canviat”. En aquest sentit, remarca que “la gent ja està acostumada a viatjar i vol anar a llocs en concret”, i afegeix que “això és normal, tenint en compte que viatjar a Andalusia et surt pel mateix preu que anar en autocar a la costa catalana”.
Segons apunta Vallverdó, l’època de l’any més sol·licitada continua sent
entre els mesos de març i juny, coincidint amb el bon temps i períodes festius com Setmana Santa. També hi ha persones que marxen ara a l’octubre, però aquests “habitualment també fan un segon viatge”.
En línies generals, la dinàmica es repeteix: places que volen en pocs dies i una demanda que creix any rere any. Per aconseguir el destí desitjat, molts jubilats es veuen obligats a fer cues des de primera hora del matí. “Dimarts, per exemple, hi havia uns senyors esperant des de les 7.15 hores”, explica Vallverdó.