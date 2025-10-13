Pressupost 2026: s'apuja a 264,7 milions i reforça el manteniment de la ciutat

L’Ajuntament de Terrassa gestionarà l’any vinent un pressupost de 264,7 milions d’euros, un increment de 8,3 milions respecte el 2025. La tinenta d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas, ha presentat aquest dilluns les grans xifres d’uns comptes que destaquen per una pujada “moderada” dels ingressos, el control de la despesa i una aposta clara pel manteniment i la millora de l’espai públic. Pel que fa a les inversions, la previsió és d’uns 14 milions d’euros.
Segons Rivas, el pressupost “prioritza el manteniment de la ciutat, la millora de l’espai públic i la preservació dels serveis essencials”. Per les ordenances, s’ha previst un increment dels impostos, taxes i preus públics del 2,5%, per sota de l’IPC (Índex de Preus de Consum), tal com va avançar el Diari. “És una mesura molt pensada i moderada, necessària per fer front a l’augment de costos en sous de personal i serveis com la neteja, el manteniment, l’educació o la tecnologia”, ha insistit la tinent d’alcalde, recordant que el 2025 no es va aplicar cap pujada.
Els comptes municipals concentren bona part dels recursos en l’àrea de Territori i Habitatge, que absorbirà prop del 40% del total. “Hem posat el focus en mantenir la ciutat en bones condicions, reforçant la neteja, la jardineria i l’enllumenat i el clavegueram, apostant per la seguretat i garantint el funcionament dels equipaments”, ha destacat Rivas. Es destinaran 19 milions a espai públic i patrimoni (un increment d'1,6 milions), amb actuacions com millores d’accessibilitat o la remodelació del carrer Arquimedes. També hi haurà una major inversió per Eco-Equip de 600.000 euros al pressupost ordinari, a més dels 1,3 milions previstos per renovació de flota, la deixalleria de Can Casanovas i contenidors.
La resta d’àrees es reparteixen entre Serveis Transversals i Atenció Ciutadana (40,9 milions, per equipaments cívics, agilitzar l’atenció i incorporar intel·ligència artificial), Acció Social i Participació (43,6 milions, destinats a serveis socials, gent gran, habitatge i salut), Promoció Econòmica i Educació (38,7 milions, per impulsar el comerç, els polígons i les escoles bressol), Projecció de la Ciutat (15 milions, amb inversions en fires, la Masia Freixa, producció audiovisual i la marca de ciutat) i Transició Ecològica, amb 5,9 milions d’euros.
Pel que fa als ingressos, el pressupost de 264,7 milions es nodreix majoritàriament dels recursos propis, que representen un 55,87% del total (147,9 milions, un increment de 4,2 milions) i inclouen impostos, taxes i rendiments patrimonials . El 44,13% restant (116 milions, 4,1 milions més) prové de transferències d’altres administracions com l’Estat, la Generalitat i la Diputació. L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és la principal font de finançament local, amb una previsió d’ingressos de 68,5 milions d’euros.
2,5 milions més en personal
Laura Rivas ha remarcat que el pressupost preveu un augment de la despesa de personal de 2,5 milions d'euros, motivat per l’aplicació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat i per la incorporació de nous agents de la Policia Municipal. “Quan s’incorporen nous efectius, el cost salarial creix, però és una aposta per la seguretat i la proximitat amb la ciutadania”, ha subratllat Rivas. “Vull aclarir que parlem del personal funcionari i laboral, no dels càrrecs electes”, ha puntualitzat.
Rivas ha explicat que la plantilla de la Policia Municipal arribarà a 282 efectius, un 25% més des de 2019, amb un sou mitjà de 54.000 euros per agent l'any, més la despesa en material.
Les ordenances fiscals del 2026 inclouen ajuts i bonificacions, com la congelació de la taxa de residus comercials i descomptes del 15% per millores ambientals. També es podrà fer el pagament de tributs de forma personalitzada en terminis sense interessos i l’1 de gener s’implantarà un expedient únic per noves activitats comercials.
Limitacions i context
Tot i que el pressupost creix, la tinenta d’alcalde ha asseverat que s’ha confeccionat “sense marge per a grans increments” a causa del pla econòmic i financer 2026-2027, aprovat per adaptar-se a les regles fiscals de l’Estat. “És un any de control de la despesa. No perquè no tinguem recursos, sinó perquè la normativa ens limita”, ha matisat. En aquest sentit, Rivas ha reiterat la demanda al Govern central perquè els ajuntaments puguin utilitzar el romanent de tresoreria i disposar d’un finançament local més just. “Terrassa està infrafinançada. Donem més serveis, però no rebem un increment proporcional de la participació en ingressos de l’Estat”, ha denunciat.
Inversions de continuïtat
Les inversions previstes per al 2026 s’estimen en 14 milions d’euros, similars a les de l’any passat i es destinaran a projectes de continuïtat en àmbits com els equipaments esportius, la millora de polígons industrials, el patrimoni municipal, l’accessibilitat i la renovació de la xarxa de clavegueram i enllumenat. També a la finalització del Parc de la República, espais verds i Mercats. “No és un pressupost expansiu, però garanteix la continuïtat de les actuacions iniciades i la qualitat dels serveis”, ha assenyalat Rivas.
Negociació i calendari
L'equip de govern no té majoria absoluta i Rivas ha apel·lat al consens polític per aprovar els comptes. “M’agradaria sortir amb un pressupost pactat. Un pressupost municipal és el reflex dels serveis que donem a la ciutadania, i tenir-ne un de prorrogat tindria moltes conseqüències. Per això demano responsabilitat a tots els grups”, ha conclòs. L’Ajuntament preveu portar les ordenances i el pressupost a ple el 3 de novembre, després de les comissions informatives i sessions de treball amb els grups municipals.
El Casal Cívic del Vapor Gran ha acollit aquest dilluns la presentació en audiència pública del pressupost municipal per al 2026, un exercici que permet a la ciutadania formular preguntes a l’equip de govern. Entre les qüestions plantejades hi ha hagut preguntes sobre l’aparcament, la bicicleta, la puntualitat i la freqüència dels autobusos de TMESA, així com sobre la futura concessió del servei, i un prec perquè en els propers anys el pressupost sigui participatiu.