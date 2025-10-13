El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) commemora el Dia Mundial de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria amb les Jornades de Sensibilització i Formació en Reanimació Cardiopulmonar (RCP). Aquestes tindran lloc els dies 15, 16 i 17 d’octubre a l’Hospital Universitari de Terrassa sota el lema “Ajuda’ns a salvar vides”.
El “hall” de l’hospital acollirà les curses de reanimació cardiopulmonar, obertes a professionals i ciutadania, on es podran practicar compressions toràciques i veure la seva progressió en una pantalla. Els horaris són els següents: dimecres 15 de 9 a 14 hores, dijous 16 de 9 a 18 hores i divendres de 9 a 14 hores. L’espai comptarà amb maniquins, taules informatives i obsequis per als participants. Diverses escoles de la ciutat també hi faran acte de presència.
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món occidental i, entre elles, destaca la mort sobtada cardíaca. A Catalunya, cada dia entre vuit i deu persones pateixen una aturada cardíaca i la majoria de les morts sobtades cardíaques tenen lloc fora de l’àmbit sanitari.
L'aturada cardiorespiratòria és una emergència mèdica que requereix actuació urgent, i el CST recorda que l’inici immediat de la RCP pot quadruplicar les possibilitats de supervivència davant d’una aturada cardiorespiratòria i l'ús d'un Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) pot augmentar-les encara més.