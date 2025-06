Una fuita de clor obliga a desallotjar l'Obramat de Terrassa

Una fuita en un bidó de clor de piscina de 100 litres, ahir al vespre, va obligar a quatre dotacions dels Bombers i del Servei d’Emergències Mèdiques a desplaçar-se a l'establiment Obramat, al complex Terrassa Plaça. L'avís es va donar a les 20:31 hores del vespre per part de la mateixa empresa. El magatzem, on es trobava el bidó, es va desallotjar a manera de prevenció, així com es va assegurar el pàrquing del complex i un parc infantil proper. No van registrar-se ferits de cap mena.

Els bombers van comptar amb l'assessorament de la unitat de Riscos Tecnològics (GRIT). Finalment, es va aconseguir neutralitzar la fuita abocant el clor en un bidó d'aigua. Després de més de tres hores d'intervenció i feta la lectura de clor a la zona, els Bombers van donar per tancat el servei a les 23:39 hores de la nit.