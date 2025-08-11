Extingit l’incendi en una nau i una zona de vegetació a Sabadell

Els Bombers de la Generalitat han extingit l’incendi que ha cremat en una nau i una zona de vegetació a Sabadell a tocar de la carretera C-155. El foc, que va començar aquest diumenge, ha afectat l'immoble, d'una sola planta, i la vegetació del voltant. Els Bombers van rebre l’avís a les 20.22 hores i van activar 16 dotacions.\r\n\r\nAquest ha estat el tercer incendi d’indústria del cap de setmana a Catalunya i en els altres dos encara hi estan treballant. Un incendi afecta des d'aquest diumenge l'exterior d'una nau industrial del polígon dels Frares de Lleida. El foc, estabilitzat, continua cremant material i els Bombers l’estan refredant. Dissabte al vespre va començar un incendi al polígon Malloles de Vic, que ha afectat diverses naus i que es troba controlat.\r\n