100 anys de l’arribada del tren a la Floresta

L’estació de la Floresta dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha commemorat el centenari de la seva inauguració (9 d’agost de 1925) amb una exposició i un llibret que fan un recorregut històric des dels seus orígens fins a l’actualitat.
El president d’FGC, Carles Ruiz Novella, i l’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, van inaugurar diumenge passat la mostra, que es podrà visitar fins al 26 de setembre, de dilluns a divendres, de 16 h a 21.30 h, al Casino de La Floresta. La comitiva va arribar a l’estació de La Floresta a bord del Tren Granota de Ferrocarrils. L’emblemàtic vehicle, que forma part del patrimoni preservat d’FGC, va tornar a circular el maig del 2023, 27 anys després que fes el seu últim viatge.
En la seva intervenció, Ruiz va destacar la importància del ferrocarril “perquè avui, com fa 100 anys, és un element vertebrador del territori en connectar municipis, persones i històries, i una peça clau en el desenvolupament de Catalunya i dels pobles i ciutats on és present”. Per la seva banda, Vallès va assegurar que “el centenari de l’estació de La Floresta, amb un barri que va néixer i créixer al seu voltant, ens recorda que el ferrocarril és clau per a la mobilitat sostenible i la qualitat de vida a Sant Cugat. Per això és imprescindible reforçar la col·laboració amb Ferrocarrils i avançar en el desdoblament del tram Sant Cugat-Barcelona per fer front al gran increment d’usuaris de la línia del Vallès”.