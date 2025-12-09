Un jutjat investigarà el brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Cerdanyola del Vallès. Després que el Ministeri d’Agricultura fes públic l’informe que no descarta que el brot hagi sortit d’un laboratori, es va crear un equip conjunt format per Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil que ja ha traslladat al jutjat que ha començat a investigar.
En concret, segons ha informat el TSJC, s’ha enviat un atestat al tribunal d’instància de Cerdanyola, del qual se n’ocuparà la plaça 2 del tribunal. Està previst que el cas es declari secret. La plaça dos encara ha de fer el pas d’obrir diligències per un suposat delicte contra el medi ambient. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que el Govern ofereix plena col·laboració en aquesta investigació. “Tot el que vagi en línia d’esbrinar comptarà amb la nostra complicitat en el moment que toqui”, ha dit Ordeig, que ha demanat prudència i deixar treballar els cossos i forces de seguretat.
El Govern ha declarat l’emergència per a totes les actuacions destinades a contenir, prevenir i pal·liar els efectes i contagis de la pesta porcina africana (PPA). La portaveu Sílvia Paneque ha defensat que aquesta actuació permetrà a la Generalitat respondre de manera ràpida i urgent a les conseqüències de la malaltia, així com agilitzar tots els tràmits que hi estan relacionats. D’altra banda, i tal com estava previst, l’executiu ha aprovat el paquet de mesures econòmiques que va anunciar la setmana passada. Així, ha creat una línia d’ajuts de 10 milions d’euros, ampliables a 10 més, i ha inclòs les empreses afectades per la PPA com a possibles beneficiàries de préstecs de l’ICF.