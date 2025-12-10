Desarticulen un grup dedicat al cultiu de plantacions de marihuana a Sant Cugat del Vallès

La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal d’origen serbi dedicat al cultiu de plantacions de marihuana a Sant Cugat del Vallès. Ha detingut sis persones, dues de les quals, els dos caps de la trama, han ingressat a presó. Els agents van intervenir 1.539 plantes de marihuana amb un pes total de 235 quilos, 98 grams de cabdells preparats, 3.894 grams de marihuana picada, més de 7.000 euros en efectius i diversos mòbils. Tres detencions es van fer a Sant Pere de Ribes, Riells i Viabrea i Palau-Solità i Plegamans. Als arrestats se’ls atribueixen delictes de pertinença a organització criminal, contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i falsedat documental.\r\n\r\nLa investigació va començar a partir d’informacions anònimes. Els investigats operaven en diverses localitats de la província de Barcelona. Hi havia dos principals responsables del grup i una xarxa de col·laboradors que tenia cura de les plantacions. A finals de novembre, la policia va entrar al domicili dels investigats i va detenir tres persones. Allà va intervenir la droga, diners i tres telèfons mòbils. La companyia elèctrica va restablir el consum de fluid d’energia, que estava punxat de forma il·legal.\r\n\r\nEls altres tres investigats van ser detinguts posteriorment. L’últim va intentar fugir en un vehicle amb matrícula de Suïssa, però va ser interceptat. La investigació segueix oberta i no es descarten noves detencions.\r\n