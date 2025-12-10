La ZBE de Rubí es posarà en marxa el 29 de desembre

L’Ajuntament de Rubí posarà en marxa la zona de baixes emissions (ZBE) el 29 de desembre amb el mapa i les excepcions ja conegudes.
La ZBE funcionarà entre setmana de 7 a 20 hores, quan no podran passar els vehicles sense etiqueta ambiental que no disposin d’alguna de les diverses exempcions, moratòries o autoritzacions que s’han previst. L’accés es controlarà amb càmeres de lectura de matrícules, que verificaran el distintiu ambiental i el registre d’autoritzacions. La Policia Local també podrà realitzar controls aleatoris.
La zona de baixes emissions quedarà delimitada pels carrers Cadmo, de les Basses, Burgos, camí de Ca n’Oriol, Calderón de la Barca, Magallanes, Lluís Ribas, Bartrina, Duran i Bas, Cervantes, Lumière, passeig del Ferrocarril, Joan Miró, Josep Serra, passeig de la Riera, Gimnàs i carretera de Molins de Rei, que en queden exclosos.
L’Ajuntament explica que les autoritzacions dels vehicles afectats per la restricció a la ZBE de Rubí estan condicionades per la implementació efectiva d’aquesta plataforma al web zbe.cat. Segons el consistori, és previst que els tràmits estiguin disponibles properament, en el marc del conveni que s’està acabant de tramitar entre l’Ajuntament i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). l’Oficina de Mobilitat de Les Torres, rebatejada com l’Oficina de la ZBE; serà el punt on es podran resoldre dubtes sobre la ZBE de manera presencial.