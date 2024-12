Un milió per al Centre d’Arts Escèniques de Viladecavalls

El Centre d’Arts Escèniques és el gran projecte que l’Ajuntament de Viladecavalls ha inclòs en el pressupost per al 2025. De fet, s’hi destinaran 1,177 milions per a la seva construcció.

El ple municipal va aprovar dijous, en sessió extraordinària, els comptes per a l’any vinent. Els comptes suposen un pas endavant en grans projectes com el Centre d’Arts Escèniques. Una altra de les inversions més destacades és per al nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents, amb més de 250.000 euros consignats al pressupost. Segons l’Ajuntament, aquest canvi “permetrà millorar exponencialment la xifra de recollida selectiva, fet que beneficiarà a la gestió ambiental que se’n fa, sense incrementar en cap cas la taxa de residus municipal”.

L’esport ocupa una part important dels pressupostos, amb prop de 500.000 euros per a la millora de les zones esportives municipals, entre les quals s’inclouen la cobertura de la pista de Can Trias i la renovació dels vestuaris del pavelló Sebastià Homs.

D’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, s’invertiran 90.000 euros en diverses partides per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques o projectes de millora de l’eficiència energètica a les escoles. A més, es destinaran més de 100.000 euros en inversions a la via pública, zones verdes i parcs, i 100.000 més per reparar asfalt i voreres a tot el municipi.