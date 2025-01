Viladecavalls destina 260.000 euros a millorar la xarxa d’aigua

L’Ajuntament de Viladecavalls destinarà 260.000 euros a millorar la xarxa d’aigua municipal, en el marc del pla Viladecavalls Clima contra l’emergència climàtica. Així, aquest dijous l’alcaldessa, Cesca Berenguer, i la directora de la societat Mina Pública d’Aigües de Terrassa, Berta Trillo, han signat un conveni de col·laboració.

L’acord inclou renovar 5 trams de la xarxa d’abastament d’aigua, la qual cosa permetrà substituir canonades de fibrociment que hi ha instal·lades actualment al municipi. D’altra banda, s’instal·laran 3 vàlvules per regular la pressió i millorar l’eficiència del sistema, atès que permetran gestionar-lo per sectors i agilitzaran la detecció i reparació de fuites.

La mesura forma part d’un paquet de 72 mesures d’adaptació a la crisi climàtica, entre les quals s’inclou la gestió eficient de l’aigua, en un context de fase d’alerta per sequera al municipi.