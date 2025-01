Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Rubí han detingut dos homes per un assalt violent a una nau de Rubí on hi havia una plantació de marihuana. El presumpte responsable del manteniment de la plantació també ha estat arrestat. Els detinguts són dos assaltants i el vigilant de la plantació. En l’operació policial es van intervenir 80 plantes, 5,30 quilos de cabdells, 170 grams de llavors de marihuana, una pistola, 4 matxets i dos vehicles

La intervenció es va dur a terme el passat 11 de gener, quan van ser detinguts dos homes, de 37 i 27 anys respectivament, com a presumptes autors d’un robatori violent a una nau industrial de Rubí. També se’ls imputa un delicte d’atemptat als agents de l’autoritat per produir lesions lleus a dos agents dels Mossos d’Esquadra. El tercer home, de 42 anys, va ser detingut pels Mossos d’Esquadra per un delicte de salut pública.

Robatori per encastament

Els fets van passar pels volts de les 4 de la matinada del mateix dia 11 de gener. Els Mossos d’Esquadra van rebre un avís que en aquells moments s’estava produint un robatori en un local industrial, situat al carrer del Progrés de Rubí.

Una patrulla de seguretat ciutadana es va adreçar al lloc dels fets i va trobar la porta de la nau forçada per encastament d’un turisme. Els agents també van veure un grup de cinc persones encaputxades que, a l’adonar-se de la presència policial, van fugir corrents de l’interior de la nau.

La dotació policial va poder detenir un dels assaltants, el qual va produir lesions lleus a la mà d’un dels agents. Un altre assaltant va poder fugir després de colpejar la cara i un mà de l’altre agent. Va ser detingut en un carrer proper per una dotació de la Policia Local poc després.

Altres dotacions dels Mossos d’Esquadra es van adreçar al carrer del Progrés i van poder veure que dins de la nau hi havia una plantació de marihuana. També van comprovar la presència d’una persona que, al ser alertada, va sortir de l’edifici. Aquest sospitós va ser detingut per un delicte contra la salut pública.

Agents de la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de Rubí, prèvia autorització judicial, van realitzar una entrada i registre de la nau. A l’interior van trobar una plantació de 80 plantes de marihuana d’uns 50 centímetres d’alçada, 2 bosses amb cabdells de marihuana amb un pes total de 5,30 quilograms, 15 grams d’haixix i 170 grams de llavors de marihuana. També es va constatar una defraudació del fluid elèctric.

Els investigadors van localitzar a la mateixa nau 4 ganivets tipus matxet de grans dimensions, així com dos gossos de raça perillosa que es van traslladar a una protectora. En una empresa propera del mateix carrer del Progrés es va localitzar una pistola que presumptament van abandonar els assaltants en la fugida.

El vehicle usat en l’encastament va ser intervingut i també un segon vehicle d’alta gamma, dels assaltants, que es trobava estacionat per la zona. Els detinguts van passar a disposició judicial el 13 de gener al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Rubí. La investigació segueix oberta i no es descarten més detencions.