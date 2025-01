El ple municipal de Sant Cugat, reunit dimarts en sessió extraordinària, va concedir la medalla d’honor de la ciutat a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Es tracta d’una distinció que s’entrega a les associacions centenàries de la ciutat. El consistori ha volgut reconèixer la trajectòria i el paper de la comissió a la ciutat durant més d’un segle i mig.

El pròxim 5 de febrer, a les 18 hores, a la Sala Clavé del Teatre La Unió, es lliurarà la medalla als membres de la junta de l’entitat en un acte públic. Per la seva banda, la Comissió lliurarà l’arxiu d’aquesta entitat a l’Arxiu Municipal. Jordi Bell, president de la Comissió de Sant Antoni Abat, va donar les gràcies per la concessió de la medalla i va agrair també “la feina de tota la gent que ho ha fet possible al llarg de més de 160 anys”.

Torna la Festa dels Foguerons

L’Ajuntament i la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat organitzen els actes de celebració de la festivitat de Sant Antoni Abat que s’iniciaran aquest divendres i s’allargaran durant tot el cap de setmana, amb la tradicional Rua dels Tres Tombs com a punt final.

L’ofici religiós al Monestir donarà el tret de sortida a les festes. L’endemà dissabte 18 de gener, s’ha volgut recuperar la Festa dels Foguerons, que es farà a la plaça Barcelona amb un seguit d’activitats a partir de les 17.30 hores, i el lliurament de la bandera de Sant Antoni als banderers d’enguany: La Unió, pel seu 125è aniversari.