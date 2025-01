Un panell històric de l’escolarització a Ullastrell

L’Ajuntament d’Ullastrell ha instal·lat un panell que acompanya l’entrada dreta a l’escola Serralavella que fa un repàs històric des dels orígens de l’escolarització a Ullastrell fins arribar a l’actualitat. Aquesta acció s’emmarca dins del 10è aniversari del centre.

Segons explica l’Ajuntament, el projecte feia anys que s’estava coent amb l’objectiu d’explicar a famílies i mestres nouvinguts i a la ciutadania en general l’origen del nom de l’escola Serralavella i la història de com s’havia viscut “anar a escola” anys enrere i fins a l’actualitat.

Aprofitant que l’escola Serralavella aquest diumenge 19 de gener (de 11 a 14 hores) celebra 10 anys al nou edifici amb una festa plena d’activitats per a tothom, s’inaugura el panell per a l’ocasió.

Seguint amb l’estètica del panell ja existent a l’escenari de davant l’Ajuntament, s’ha elaborat un panell dividit en blocs temàtics que tracten sobre els orígens de l’escolarització reglada, l’evolució de la figura de mestre, el canvi de nomenclatura en el nom de l’escola, les diferents ubicacions i anècdotes que de ben segur molts i moltes recordaran d’aquells anys d’infantesa.

El consistori destaca que amb aquesta acció, es sumem esforços per mantenir la memòria popular local i s’aposta per a fer de l’entrada escolar un lloc acollidor i que doni context a qui vulgui conèixer d’on venim i on estem”.