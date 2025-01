15 milions d’euros per al polígon de Can Mitjans

L’Ajuntament de Viladecavalls invertirà 15 milions d’euros en la transformació del polígon de Can Mitjans. L’alcaldessa Cesca Berenguer ha presentat aquest dimarts el projecte a l’Associació de Veïns de Sant Miquel de Guanteres. Segons fonts municipals “es tracta d’una transformació que no tindrà cap cost per a l’Ajuntament”.

El nou parc empresarial de serveis preveu la instal·lació d’empreses d’alt valor afegit en R+D+I. “Sense fums ni sorolls i que permetran la creació de llocs de treball de qualitat per al municipi”, indica el consistori. El projecte elimina del tot la planta de tractament de residus i saneja i restaura el seu entorn degradat. També inclou una actuació entorn de la masia de Can Mitjans, que garantirà la seva posada en valor, a més de no permetre usos inadequats en el recinte. L’enderrocament dels elements de la discoteca Opera Garden permetrà una millor integració de l’edifici històric al paisatge.

Segons l’Ajuntament, la transformació del polígon protegeix i té cura de la diversitat geològica de Viladecavalls. Crea un bosc de turó i respecta l’evolució i el dinamisme geològic de les anomenades “xemeneies de fades”, formades a partir de l’erosió.

La transformació del sector també inclou l’ampliació i desenvolupament del carril bici, com a mode de mobilitat sostenible. A més, els nous vials d’accés s’han dissenyat sense que produeixin cap cicatriu en el paisatge.