Les agents cíviques de Rubí han emès 354 multes pedagògiques a vehicles estacionats a les voreres o sobre passos de vianants propers a centres educatius, entre octubre del 2024 i gener del 2025. La sanció simbòlica fa evident el mal hàbit dels conductors i conductores i els anima a buscar una alternativa que sigui més respectuosa amb la resta de persones que van a peu i, especialment, amb els nens i nenes. Durant aquests primers mesos de sensibilització, les agents cíviques han patrullat entorn de l’escola Maristes, l’escola Montserrat i les escoles Ribas.

Després d’aquest període de sensibilització, a través de la multa pedagògica i la campanya “Per a tu són dos minuts, però per a mi…”, la Policia Local iniciarà una campanya sancionadora amb multes reals a tota la ciutat, que poden implicar sancions que oscil·len entre els 90 i 200 euros.

El Reglament General de Circulació prohibeix estacionar a zones destinades al pas de vianants. Deixar el cotxe sobre la vorera, en un pas de vianants o en una zona habilitada per l’aparcament de persones amb una discapacitat és una acció d’incivisme. L’espai públic és un espai de convivència en el qual les voreres són per a les persones i els vehicles han de circular per la calçada.