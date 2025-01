Mig any sense poder renovar el DNI a Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès denuncia que fa gairebé mig any que els veïns no poden renovar-se el DNI a la ciutat, després que la policia espanyola va abandonar l’espai que feia servir per a aquests tràmits el passat mes d’agost. En la tradicional trobada anual amb els mitjans, l’alcalde, Josep Maria Vallès, s’ha mostrat pessimista pel retorn del servei, després que el consistori hagi ofert diverses possibilitats a la delegació del govern espanyol, i que hagin rebut un “no” com a resposta: “La sensació és que aquest servei no el tindrem a Sant Cugat, i no per manca de voluntat de l’Ajuntament”. Vallès també ha anunciat un estudi amb la UAB per definir el model de jutjats que necessitarà la ciutat a mitjà termini.

L’espai on es duien a terme les renovacions de documents oficials, la Unitat de Documentació de la policia, va tancar portes el mes d’agost, i des de llavors els veïns de la ciutat han de fer aquest tràmit en localitats veïnes, com Rubí, Cerdanyola, Terrassa o fins i tot Barcelona. L’Ajuntament va rebre la notificació del tancament a mitjans de juliol, motiu pel qual Vallès va contactar amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, per traslladar-li la seva sorpresa per l’imminent cessament d’activitat, sense avís previ.

“Em sap greu, però que t’avisin que volen tancar aquest servei la tercera setmana de juliol, jo hauria agraït, i li vaig traslladar al delegat, que m’ho haguessin dit a l’inici de mandat, perquè hagués tingut temps per treballar-ho”, va retreure Vallès. No obstant això, el consistori va fer una prospecció de locals municipals i de privats per oferir un espai on continuar l’activitat.

La proposta de locals

A finals de juliol, l’alcalde es va reunir amb representants de la policia, on es van posar a disposició del cos dos locals, propietat de l’empresa municipal d’habitatge, Promusa, i a principis d’agost els van visitar, un al passeig de Francesc Macià i l’altre a l’edifici de Mira-sol Centre. “La Direcció General de la Policia van venir a inspeccionar aquest segon local i els va agradar moltíssim, per ells gairebé ja tindríem un espai pel DNI”, argumenta Vallès, donat que està en comunicat amb aparcament i FGC.

“Vam sortir molt animats, però un cop van traslladar aquesta proposta a Madrid, la van denegar, es van acabar els espais, perquè no és que habitual tenir locals de 400 metres quadrats”, ha lamentat. Per aquest motiu van traslladar dues propostes més de locals privats. “L’últim whatsapp que li vaig enviar al delegat, amb qui parlem sovint, és del 8 de gener, i em va dir que aviat em diria si els encaixa o no, i des de llavors no m’ha dit res més”, va afegir l’alcalde.