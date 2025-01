Canvis en la taxa de residus de Rellinars i Vacarisses

Els municipis de Rellinars i Vacarisses aplicaran aquest 2025 una nova taxa de tractament de residus. Així, hi haurà una taxa fixa per a tots els immobles -que correspon al servei de recollida de residus que presta l’Ajuntament- i una taxa variable segons les aportacions d’escombraries, que correspon al servei de tractament de residus que efectua el Consell Comarcal del Vallès Occidental. D’aquesta manera, ambdós municipis s’afegeixen a Sentmenat i Ullastrell, que l’any passat ja aplicaven aquest càlcul que té en compte el comportament de la ciutadania.

Els darrers dies s’han fet dues sessions informatives a Rellinars i una d’específica a Vacarisses per al sector comercial. En aquestes sessions, organitzades pel Consell Comarcal i l’Ajuntament, s’ha explicat a la població les característiques de la nova taxa i com s’implantarà durant aquest any.

El seguiment de la participació, que és possible gràcies al sistema porta a porta, es fa a través d’uns xips que incorporen els cubells que han estat lliurats a la ciutadania. En aquests nous municipis amb sistemes d’identificació d’usuaris, es pot fer el càlcul amb la informació dels residus que es generen a cada immoble. L’import del rebut estarà determinat per les aportacions que es fan a cada immoble de les fraccions de resta i d’orgànica. Enguany, el nombre d’aportacions de gener a maig de 2025 serà el que determinarà l’import a pagar en cada habitatge. A partir de l’1 de juny, les aportacions comptaran per la taxa de l’exercici 2026.

Tant a Rellinars com a Vacarisses s’han previst diferents bonificacions. De fet, la revisió de l’Ordenança Fiscal número 14, aprovada el passat mes d’octubre, ha incorporat diferents condicionants per aplicar reduccions en la taxa comarcal: la consideració com a participació òptima als usuaris que duguin a terme autocompostatge; el manteniment de les bonificacions per capacitat econòmica que apliquin els ajuntaments a la taxa municipal; la reducció de la quota als habitatges sense residents que es justifiquin a l’ajuntament i el manteniment de la quota de l’any anterior als habitatges sense disponibilitat de dades.

Canvis en la taxa de residus de Rellinars i Vacarisses