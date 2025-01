A Matadepera, el debat sobre el camp de golf municipal arriba a un punt de no retorn. El Club de Golf va presentar a principis de mes un projecte de gestió privada que suposava que l’Ajuntament s’estalviés les despeses de manteniment i, a llarg termini, n’obtingués ingressos. Tot i això, el govern de Guillem Montagut va tancar la porta a qualsevol solució que passés pel manteniment de la instal·lació esportiva, negant-se a fer una licitació privada de la gestió del camp. L’alcalde ha afirmat què “d’una manera privada, el camp no funcionarà”. El proper dilluns es portarà al ple un decret per suprimir l’activitat golfística.

La composició actual del consistori fa preveure que el ple aprovi el decret, ja que després que el maig de 2024 la militància de Junts per Matadepera prengués la decisió d’abandonar l’equip de govern per passar a formar part de l’oposició, dues de les seves regidores, Núria Garcia i Dolors Martí -properes a l’expresidenta del partit, Laura Borràs- van desvincular-se de Junts per continuar a l’equip de govern, deixant l’oposició en minoria de cinc regidors.

Malgrat que tot apunta que en la votació s’imposarà la supressió del golf, Suma’t i Junts, les dues formacions que formen l’oposició, treballen per intentar evitar el tancament i, si s’escau, recorreran a la via legal.

Nil López, de Suma’t Matadepera, expressa que “ens porten la supressió de l’activitat golfística sense tenir un projecte pensat per a aquest equipament”. Pel que fa a la proposta de gestió privada que es va presentar, López manifesta que “em sap greu que no s’hagi provat de licitar la gestió privada del golf, ja que si no surt bé, es podria plantejar el debat de si s’ha de tancar o modificar-ne l’ús”.

Els defensors del golf s’aferren al contracte subscrit l’any 1994 entre l’Ajuntament de Matadepera i l’empresa propietària dels terrenys de Can Vinyers. Aquest es va signar “amb la condició que se seguís practicant l’activitat golfística fins al 2044”. En aquest sentit, el líder de Suma’t exposa que “el govern cessarà, doncs, una activitat que en principi s’hauria de continuar realitzant”.

Gabriel Pirla, membre de Junts, explica que “l’Ajuntament insisteix que sí que es pot canviar l’ús. Això ho dirà un jutge, perquè és una qüestió legal. El problema és que, en dos o tres anys, quan surti la sentència, ja estarà destruït el camp de golf i tornar a l’activitat golfística serà molt costós”.

Aquesta no és l’única pràctica irregular que denuncia l’oposició: “Han obert al públic el forat 1, quan precisament en el decret de tancament del camp s’adjunten informes que indiquen que per obrir aquest espai a la ciutadania es requereix l’aprovació d’un nou projecte d’activitat. Fa uns mesos ja vam advertir a l’equip de govern que això no es podia fer”.

Segons Nil López, “durant tots aquests mesos i de forma reiterada s’ha anat desinvertint i movent personal del camp de golf cap a altres llocs, a més de talar arbres de forma irregular. Totes aquestes accions que ha anat emprenent l’equip de govern s’han basat en la destrucció del bé públic i això ha de ser un delicte tipificat penalment que segurament pot tenir conseqüències. Arribats a aquest extrem, lluitarem via legal, amb advocats de renom”.

Tot i les pèssimes condicions del camp i les reduccions d’horari, “molts abonats han fet un esforç i han continuat pagant la quota per reivindicar que aquest equipament encara és de la ciutadania”. López expressa que “els veïns tenen el poder més gran per intentar canviar aquesta situació. Si no és ara a curt termini, serà en les properes eleccions”.

“És part de la nostra vida i no es pot jugar”

L’Associació de Sèniors Amics del Golf també defensa la proposta de gestió privada del camp de golf. Un dels membres de l’entitat, Miquel Villalonga, expressa en referència a l’equipament que “el golf és part de la nostra vida i aquí ja no es pot jugar. L’herba està molt alta, hi ha arrels… Tot plegat, el camp no reuneix les condicions necessàries”. Tot i això, Villalonga assegura que des de l’associació “continuem pagant les quotes d’abonats per mantenir viu l’esperit del camp”. En la mateixa línia, comenta que “està demostrat que l’equipament pot funcionar i si comença a treballar-se una mica, de seguida s’anirà estenent la veu. Hi ha molta gent veterana que ara ja no està jugant al golf, però que tenen ganes de tornar a fer-ho”.

El govern porta al ple la supressió del golf sense tenir projecte alternatiu