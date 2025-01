Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana instal·lada en una casa aïllada de Vacarisses que estava ocupada. En un operatiu desplegat dijous, la policia hi va trobar 880 plantes en estat de floració avançat, així com tota la infraestructura per garantir-ne el creixement. L’entrada es va fer per ordre judicial en el marc d’una investigació iniciada el novembre de l’any passat, segons detallen fonts policials a l’ACN. Dins la casa, la policia va trobar dos joves de 25 i 27 anys.

Van quedar arrestats per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, per defraudació del fluïd elèctric i per ocupació d’immoble. La policia també els va intervenir tres peces d’haixixi i petites dosis de cocaïna i heroïna.