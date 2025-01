El ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat l’ordenança fiscal que regula la taxa per a la prestació del servei de recollida i transport de residus municipals. Tal com recull el text, les persones que viuen a Rubí i fan ús de la deixalleria de Cova Solera –i ara també de la deixalleria mòbil–, tenen dret a reduccions de la taxa de recollida i transport de residus.

Aquestes reduccions s’apliquen en funció del nombre de vegades l’any que visitin aquestes instal·lacions, i sempre que mostrin el carnet de serveis mediambientals associat al seu habitatge i aportin els residus corresponents –només s’aplicaran reduccions de la taxa per les aportacions dels residus que no es poden llençar als contenidors de paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica o resta ubicats a la via pública–. Els veïns es poden bonificar fins a un 20% de la taxa en funció de les aportacions que facin durant l’any.

Per aconseguir el carnet de serveis mediambientals associat a l’habitatge, cal dirigir-se a qualsevol deixalleria de la ciutat –Cova Solera o mòbils– i comunicar al personal l’adreça del domicili a la qual s’associarà el carnet, així com un correu electrònic.

Rubí bonificarà les aportacions a la deixalleria mòbil