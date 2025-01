La delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, va visitar dijous Cerdanyola del Vallès per reunir-se amb l’alcalde, Carlos Cordón i conèixer l’espai que acollirà el projecte Innofab per al desenvolupament i fabricació de semiconductors. La delegada i l’alcalde també es van reunir amb el director del Consorci urbanístic del Parc de l’Alba, Jordi Sánchez, per repassar l’estat del projecte urbanístic de la zona. Aquesta àrea, ubicada entre el nucli urbà de Cerdanyola del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Sant Cugat del Vallès, acull empreses multinacionals i el Sincrotró ALBA, un complex d’acceleradors d’electrons referència al sud d’Europa.

Amb una inversió de 392 milions d’euros, aquesta instal·lació situada al Parc de l’Alba comptarà amb 2.000 metres quadrats i inclourà tecnologia per a la producció de prototips i sèries de baix volum, alhora que es connectarà amb el Sincrotró ALBA.

L’objectiu és cobrir tot el procés “Lab-to-Fab” i permetre que les innovacions desenvolupades als laboratoris es converteixin en productes industrials. Es preveu que generi 200 llocs de treball i esdevingui un referent en el sector.

La delegada Pilar Díaz va destacar que “en aquesta zona s’està desenvolupant una àrea molt potent en recerca i innovació amb accions com l’ampliació del Sincrotró ALBA i l’arribada de projectes de processament de dades”.

Per la seva banda, l’alcalde Carlos Cordón va posar el focus en la tasca conjunta entre l’Ajuntament i la Generalitat: “Al Parc de l’Alba, treballem conjuntament amb la Generalitat per oferir a la ciutadania que pugui viure, conviure i treballar a la ciutat, i un exemple és la residència d’estudiants que ja s’està construint”.