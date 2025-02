Els veïns de Sant Cugat del Vallès podran determinar enguany a què es destinen 1.120.000 euros. L’Ajuntament ha engegat la cinquena edició dels pressupostos participatius per tal que la ciutadania pugui decidir el futur d’una part del pressupost municipal.

En aquesta ocasió, els barris de Volpelleres, Mira-sol, la Floresta i les Planes decidiran 140.000 euros cadascun (125.000 euros d’inversions i 15.000 euros d’ordinari), mentre que el Centre decidirà 280.000 euros (250.000 euros d’inversió i 30.000 euros d’ordinari). També es destinen 140.000 euros a processos específics per a infants i joves i per a gent gran.

El procés comença aquest febrer amb la presentació de propostes, que s’allargarà fins al 9 de març. Com en anteriors edicions, hi poden participar els veïns majors de 14 anys i les entitats. Les idees s’han de presentar a la plataforma decidim.santcugat.cat. En cas de dificultat, es pot trucar al telèfon 010 (o al 900104941 si es truca des d’un mòbil).

Els pressupostos participatius 2025-27 es marquen com a prioritat l’execució, dins d’aquest mandat, dels màxims projectes possibles, tant dels que surtin d’aquesta nova edició com dels projectes pendents d’edicions anteriors “que havien quedat encallats per la situació econòmica dels darrers anys”, indiquen des del consistori. Amb aquesta voluntat, es farà una sola edició de pressupostos participatius en tot el mandat.