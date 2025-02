Castellbisbal obre una nova edició dels Pressupostos Participatius Joves

La setena edició dels Pressupostos Participatius Joves de Castellbisbal ja està activa i fins al 2 de març el jovent de 14 a 29 anys del municipi té temps per presentar les seves propostes a través del portal web Participa 311 Castellbisbal.

Cada jove pot presentar fins a un màxim de cinc propostes que donin resposta a través d’una activitat o servei a les necessitats col·lectives juvenils del municipi en les categories de benestar (salut, esport, sexualitat, consums i altres addiccions i igualtat de gènere) i cohesió social (cultura, temps de lleure i oci alternatiu).

En aquesta ocasió, a diferència d’altres anys, cadascuna de les propostes no pot excedir els 1.000 euros. A més, com a novetat, s’han definit dues línies de projectes en funció de si s’adrecen al col·lectiu de joves de 14 a 17 anys o bé al jovent de 18 a 29 anys. A cadascuna s’hi han destinat 4.000 euros del pressupost municipal.

El jovent que vulgui participar en aquesta primera fase de recollida de propostes ha d’estar donat d’alta de la plataforma Participa 311 Castellbisbal i emplenar el formulari corresponent. Posteriorment, entre el 17 de març i l’11 d’abril, un cop les idees presentades hagin estat validades tècnicament i quantificades, els i les joves podran votar les propostes finalistes i escollir aquelles que es podran materialitzar al llarg d’aquest any 2025.

Aquesta vegada s’habilitaran punts presencials al nucli urbà i les urbanitzacions per fer les votacions. Estaran ubicats al Racó Jove, l’Institut Castellbisbal, l’Institut Escola Les Vinyes, la Biblioteca Josep Mateu i Miró, el Museu de la Pagesia, l’Illa Esportiva, el centre cívic de Can Santeugini i els locals socials de Costablanca, Can Campanyà i de Can Costa.

