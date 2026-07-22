Renoven l’adhesió al Servei de Biomassa Forestal

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat la signatura de nous convenis de col·laboració amb els ajuntaments d’Ullastrell i Vacarisses perquè continuïn formant part del Servei Comarcal de Biomassa Forestal.
Els dos municipis estan adherits al servei des del 2018. Els primers convenis, amb una vigència inicial de quatre anys i una única pròrroga de quatre més, van esgotar la seva validesa el passat 10 de juliol. Com que la normativa ja no permet una nova pròrroga, els dos ajuntaments han tramitat una nova adhesió per garantir la continuïtat del servei.
L’acord permetrà mantenir el subministrament d’estella forestal a la caldera de l’escola Serralavella, a Ullastrell, i a tres instal·lacions municipals de Vacarisses: la xarxa de biomassa del nucli urbà, el poliesportiu municipal i la instal·lació de Can Serra.
En conjunt, aquests quatre equipaments consumeixen una demanda estimada de 384 tones d’estella forestal anuals. La caldera de l’escola Serralavella, amb una potència de 400 kW, necessita unes 120 tones cada any. Pel que fa a Vacarisses, la xarxa del nucli urbà té un consum previst de 90 tones anuals, el poliesportiu de 64 tones i la instal·lació de Can Serra de 110 tones. Amb aquestes renovacions, el Servei Comarcal de Biomassa Forestal manté una demanda anual estimada de 4.023,6 tones d’estella forestal entre tots els seus usuaris. Aquesta xifra se situa per sota de la capacitat productiva del Centre Logístic de Biomassa Forestal, que pot arribar a produir fins a 4.636,23 tones anuals. Els ajuntaments continuaran abonant a l’empresa concessionària la tarifa pública vigent pel subministrament de l’estella destinada a les seves instal·lacions.