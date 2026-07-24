Desarticulat un centre logístic de mercaderies falsificades a Castellbisbal

Les operacions contra els productes fraudulents no s'aturen a la comarca. Segons ha informat la Guàrdia Civil aquest divendres, el passat 13 de juliol es van intervenir 39.737 falsificacions a diverses localitats de la província de Barcelona, entre ells Castellbisbal. En concret, a la població vallesana hi havia un centre de logística de paqueteria, on es va bloquejar l'enviament de 67 paquets agrupats de mercaderies.
També s'han dut a terme intervencions a quatre habitatges de Badalona i tres trasters de Santa Coloma de Gramenet i s'han detingut dues persones a Barcelona. En total s'han confiscat prop de 40.000 ítems, entre els quals hi havia productes de perfumeria, tractaments cosmètics, roba interior, samarretes de clubs de futbol, roba de marca, abrics, sabates i bolsos. En conjunt tenien un valor aproximat de 3 milions d'euros i, a més, als registres duts a terme per les autoritats es van requisar 17.030 euros, telèfons mòbils i documentació relacionada amb la comptabilitat dels clients i els proveedors.
Tota aquesta operació, anomenada "Monogram III" s'ha efectuat en detectar un flux de productes que arribava a les zones de més afluència de la capital catalana, especialment les zones costaneres més turístiques, on s'oferien a la venda a l'espai públic de manera il·legal.