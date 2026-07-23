Un nou cas de pesta porcina a Castellbisbal

Comarca

Les captures de senglars dins la zona infectada superen les 9.453 des de l'inici del brot

  • Efectius dels Agents Rurals observen el cos d'un senglar mort -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 19:29

La Generalitat ha confirmat aquest dijous quatre nous casos positius de pesta porcina africana (PPA), tots dins la zona d’alt risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i 1 a Molins de Rei. D’aquesta manera, el total de positius des de l’inici del brot ascendeix fins als 372 senglars

Des del primer cas detectat a finals de novembre s’han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d’Agricultura, en els últims set dies s’han capturat 325 senglars dins la zona infectada (zona d’alt risc i zona de baix risc) i les captures en aquesta zona ja sumen 9.453 exemplars. Pel que fa al dispositiu que hi treballa, en l’última setmana ha comptat amb 1.583 efectius.

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