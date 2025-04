El Mercat Municipal de Rubí ja disposa d’una instal·lació de 19 armaris refrigerats per a la recollida de comandes situats a l’entrada per la plaça que dona accés al supermercat i al pàrquing.

L’objectiu és captar clients que, per horari laboral o altres motius, no poden comprar a les parades durant l’horari del mercat. Amb els nous armaris, podran fer la comanda per telèfon o WhatsApp i rebran un codi QR per obrir l’armariet situat a l’exterior del mercat, on el paradista li haurà deixat preparada. El comprador s’ha de dirigir a la zona dels armaris refrigerats polsar “Recollida” a la pantalla i, o bé escanejar el QR o bé introduir el codi numèric. La pantalla indicarà quin compartiment s’obrirà i el client podrà recollir la comanda i tancar el compartiment. L’ús dels armariets és un servei gratuït i la clientela hi pot recollir comandes de dilluns a dissabte, de 8 a 21 hores.

El nou recurs s’emmarca en el projecte “Apropant el mercat: competitiu, digital i sostenible” de la Diputació de Barcelona.

Armariets refrigerats al Mercat de Rubí