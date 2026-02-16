74 trucades al 112 per afectacions pel vent

Està previst que aquest dimarts es desactivi l'alerta per vent que es va reprendre el cap de setmana davant la previsió de fortes ratxes a diverses comarques, per bé que al Vallès Occidental, aquest segon episodi de ventades, molt menys virulent que el de dimecres i dijous passats, es va deixar sentir també durant la jornada d'aquest dilluns. On es van registrar ratxes de més intensitat va ser al Penedès, el Camp de Tarragona, la Catalunya Central, Barcelona, el Pirineu i el Prepirineu, amb ratxes que van superar els 90 quilòmetres per hora, especialment a la meitat oest del país.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquest dimarts al matí ja quedin enrere els temporals de vent dels últims dies, que van tenir una major afectació dijous, quan els Bombers van atendre 3.495 avisos relacionats i el 112 va rebre 5.939 trucades.
Encara dilluns, però, es van registrar ratxes superiors als 90 km/h en un total de 18 comarques, entre elles el Vallès Occidental. De fet, els Bombers van haver de fer una vintena de sortides relacionades amb el vent entre Terrassa, Sabadell, Matadepera i Viladecavalls. Hi va haver 74 trucades a la comarca des del cap de setmana, un 7,36% del total. El Vallès Occidental va ser la sisena comarca amb més afectacions.
De cara a aquest dimarts, la previsió indica una disminució progressiva del vent, amb afectació més localitzada, però hi pot haver ratxes superiors als 72 km/h en zones del Pirineu, Prepirineu i algunes comarques del sud-oest del país.