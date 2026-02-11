Vacarisses força Endesa a reforçar la xarxa elèctrica després de mesos d’incidències

L’Ajuntament de Vacarisses ha obtingut el compromís d’Endesa per reforçar la xarxa elèctrica del municipi després de mesos d’incidències en el subministrament. En una reunió mantinguda aquest dimarts amb responsables de la companyia de les zones del Vallès i el Bages, l’elèctrica va admetre que la infraestructura actual no està dimensionada per cobrir el nivell de consum existent, fet que ha provocat problemes recurrents de potència en diversos sectors.
Durant la trobada, Endesa va anunciar que preveu adjudicar en un termini aproximat de tres mesos les obres de millora de la línia elèctrica al nucli d’Els Caus. L’actuació té com a objectiu reforçar la infraestructura i garantir una major estabilitat del servei. Paral·lelament, a la urbanització de Can Serra s’hi instal·larà un nou transformador que permetrà incrementar la potència disponible i donar resposta a la demanda actual de les llars.
Els responsables de la companyia també van alertar de la detecció de diversos habitatges amb connexions fraudulentes a la xarxa. Segons Endesa, aquest consum irregular repercuteix directament en la potència disponible per als usuaris que sí que paguen el servei, agreujant les incidències i els talls de subministrament.
El consistori ha assegurat que farà un seguiment acurat de les actuacions anunciades per garantir que les millores es materialitzin i tinguin un impacte real en la qualitat del servei elèctric al municipi. Aquesta reunió arriba després que, fa unes setmanes, l’Ajuntament rebés prop de 80 queixes veïnals relacionades amb deficiències en el subministrament.
De fet, tal com ja havia recollit el Diari de Terrassa, urbanitzacions situades a l’extraradi com Can Serra Estació, El Ventaiol, Torreblanca o Els Caus fa temps que denuncien problemes estructurals a la xarxa elèctrica que afecten el dia a dia de moltes famílies.