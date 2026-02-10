Pla pilot al Vallès amb assessors en casos de protecció de menors

El Govern ha aprovat crear dues comissions assessores amb experts en dret i en l’àmbit social per reforçar les garanties “jurídiques” i “tècniques” en la presa de decisions sobre protecció i tutela de menors. La mesura s’emmarca en el pla de transformació de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA) i es planteja com un pla pilot que començarà a funcionar al Vallès Occidental i a Terres de l’Ebre per un període inicial de sis mesos. Així ho ha aprovat aquest dimarts el Govern, que vol dotar el sistema de protecció d’un òrgan assessor que permeti una revisió “experta” de les decisions “més transcendents”. Les comissions tindran caràcter consultiu no vinculant.
Actualment, les mesures protectores dels infants i els adolescents desemparats són avaluades i preparades en equip per les unitats administratives i els serveis competents. Amb tot, la resolució final que declara el desemparament i decideix la separació del nucli familiar, la mesura protectora i el règim de relació i visites del menor d’edat desemparat l’acorda un òrgan unipersonal, la DGPPIA, que també pot autoritzar les persones titulars dels serveis territorials corresponents (SAIA), que també són òrgans unipersonals. Per reforçar les garanties en la presa de decisions, el Govern crearà ara dues comissions que podran assessorar en aquests casos, al Vallès Occidental i a les Terres de l’Ebre.
Jurista
Cada comissió estarà presidida per la persona responsable del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SAIA) del territori corresponent i estarà integrada per: personal tècnic del SAIA, una persona titulada en dret especialitzada en protecció de la infància, dues persones expertes externes en treball social, psicologia, pedagogia, educació social o dret, i un jurista que exercirà les funcions de secretaria. També podran convidar altres professionals implicats en cada cas.
Funcionaran en casos complexos, en decisions com la declaració i l’extinció del desemparament, el règim de relació i visites amb la família, les mesures d’acolliment o la guarda protectora.