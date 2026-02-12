Comarca

La ventada castiga els municipis de la comarca

El fort temporal ha marcat una jornada de màxima alerta al Vallès Occidental. Aquest dijous, els diferents municipis han acumulat desenes d’incidències, sobretot per la caiguda d’arbres i elements urbans

Publicat el 12 de febrer de 2026 a les 19:32

El pas de la borrasca Nils per la comarca ha deixat aquest dijous un rastre de milers d’incidències. Les ratxes de vent, que han arribat a fregar els 115 quilòmetres per hora en punts com Rubí, han obligat diversos ajuntaments a demanar el confinament de la població davant el risc de caiguda d’arbres i elements del mobiliari urbà.

A Matadepera, les fortes ventades han provocat una allau d’incidències, talls de carrers, caigudes d’arbres i afectacions al subministrament elèctric. El cop màxim registrat ha estat de 84 quilòmetres per hora, una xifra només superada els anys 2014 i 2017. L’Ajuntament ha tancat els equipaments municipals —excepte el consistori i el Casal de Cultura—, ha suspès activitats esportives i la recollida de residus i ha decretat la gratuïtat de la zona blava. 

S'han registrat arbres caiguts a la plaça de l’Ajuntament i en carrers com els de la Font de la Tartana, Narcís Monturiol, Pollanc o la carretera de Talamanca, amb afectacions al cablejat i talls totals de circulació. També s'ha tallat l’accés al cementiri i un arbre ha causat danys en un habitatge de la Muntanyeta. La tanca de les piscines municipals també ha cedit. A més, diversos barris han patit interrupcions elèctriques.

 

A Viladecavalls, s'han registrat un total de 72 afectacions fins al migdia, principalment per arbres caiguts, instal·lacions de telefonia malmeses i vies tallades per incidències diverses. L’alcaldessa, Cesca Berenguer, ha demanat “paciència, precaució i seny”, apel·lant a no assumir riscos innecessaris mentre els serveis d’emergència treballen coordinadament arreu del municipi. 

També a Vacarisses s'han acumulat les actuacions: nombrosos arbres tombats, la deixalleria tancada per la caiguda d’un arbre i treballs per retirar troncs que han quedat repenjats sobre cablejat elèctric.

Un altre dels pobles afectats ha estat Ullastrell, on els principals problemes s'han concentrat a Ca n’Amat i en camins rurals. A banda d’arbres caiguts, han cedit dos pals de telefonia, així com diversos elements de mobiliari urbà (senyals, plaques, etc.). Cal destacar, a més, que la carretera C-243c ha quedat tallada al trànsit prop de dues hores a l’altura de Ca n’Amat. El vent també ha malmès una tanca perimetral i una gran pèrgola, a l’escola Serralavella. També s'han registrat incidents en habitatges particulars (porticons, jardins, carpes, etc.), però afortunadament no s'han lamentat danys personals.

A Sant Cugat, la ventada ha provocat 79 incidències des de la mitjanit, però sense ferits. Es van registrar ratxes de fins a 76 quilòmetres per hora, segons l’estació del CAR. Fins al migdia s'han comptabilitzat 30 afectacions entre arbres caiguts i mobiliari urbà. Entre les principals incidències, s'ha tallat el carrer d’Antoni Bell per la caiguda de dues planxes metàl·liques, s'ha restringit l’accés a la plaça de Lluís Millet per marquesines en situació de perill i, a la carretera de Vallvidrera, un arbre tombat ha obligat a desviar el trànsit.

Ratxes de 114 km/h

Pel que fa a Rubí, la borrasca Nils ha deixat ratxes que al centre de la ciutat han arribat als 114 quilòmetres per hora. Els Bombers han rebut 74 avisos al municipi fins a les 14 hores: arbres, tanques, pals de llum, contenidors i murs de contenció caiguts, així com cablejat malmès. La Policia Local de Rubí també subratlla una vintena d’elements tombats a la via pública. A l’escola Montessori, per exemple, s'han trobat diversos arbres caiguts al pati.

