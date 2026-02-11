La pesta porcina trasllada les festes de Sant Medir al centre de Sant Cugat

La festivitat de Sant Medir es reinventarà enguany a Sant Cugat del Vallès. Les restriccions d’accés al Parc Natural de Collserola derivades de la pesta porcina africana impediran, per primer cop, la celebració de la tradicional romeria fins a l’ermita. Davant aquest escenari excepcional, l’Ajuntament de Sant Cugat i la Penya Regalèssia han apostat per un nou format que trasllada la celebració al centre de la ciutat amb la voluntat de preservar l’esperit de la diada.
Sota el lema “Sant Medir ve a Sant Cugat”, els principals actes es concentraran a la plaça d’Octavià i a la plaça de Barcelona, convertint l’espai urbà en l’eix central de la festa. Aquest canvi permetrà, a més, facilitar la participació de persones amb dificultats d’accés a l’ermita. En aquest sentit, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet una crida al “seny i la responsabilitat” de la ciutadania perquè respecti les limitacions d’accés a la muntanya.
Un dels moments més destacats de la jornada serà el nomenament dels Castellers de Sant Cugat com a banderers de Sant Medir 2026, coincidint amb el 30è aniversari de la colla. Els Gausacs signaran el llibre d’honor de la ciutat com a reconeixement a la seva trajectòria i a la seva contribució a la cultura popular local.
La celebració incorporarà també un fet excepcional: per primera vegada fora de la Festa Major, el Seguici Festiu de Sant Cugat participarà en la festivitat de Sant Medir, equiparant l’homenatge al copatró amb el qual rep Sant Pere. A la plaça d’Octavià, els diferents entremesos oferiran balls de lluïment estàtics, amb la participació de trabucaires, diables, gegants, balls tradicionals i castellers.
Els actes del matí mantindran l’estructura habitual al centre de la ciutat, amb la cercavila de la bandera, la xocolatada popular, la missa solemne al Monestir i el cant dels goigs. A la plaça de Barcelona, la festa continuarà amb sardanes, un recital de La Lira, el concert del grup La Coixinera i el tradicional dinar popular.
La jornada es completarà amb propostes culturals com l’Espectacle de Sant Medir de l’Esbart Sant Cugat al Teatre de Mira-sol i el concert d’orgue i trompeta de B-Pipes Duo al Monestir. Paral·lelament, la imatge de Sant Medir s’hi podrà visitar de manera excepcional durant tot el dia.